Carlos Herrera se moja sobre el Mundial de Clubes que tiene que jugar el Real Madrid: "Este torneo..."

El Mundial de Clubes ya ha empezado, pero el Real Madrid no ha comenzado la competición hasta este miércoles, donde se enfrenta a Al-Ahly. El rival de los blancos ya ha ganado al Auckland City de Nueva Zelanda y al Seattle Sounders de la MLS, y ahora le toca al equipo de Ancelotti.

Como consecuencia de su victoria en la Champions, el Real Madrid se une directamente en las semifinales del torneo. Mismo caso que el del Flamengo, que se mide al Al Hilal por el otro billete a la final del Mundial de Clubes. El fútbol es un tema muy comentado en 'Herrera en COPE', por lo que no han dudado en preguntar a Carlos Herrera al respecto.

"¿Hoy vas con el Real Madrid o con Al-Hilal, por razones afectivas?", le preguntan directamente al presentador. "Es que a mí el Mundialito de Clubes no me... Ni sabía que existía ni voy a recordar mañana que ha existido", responde él, dejando claro que no es demasiado fan de este torneo y que, probablemente, ni lo va a ver.

"Siempre tenemos tendencia a identificarnos o a apoyar al débil frente al fuerte... Al más humilde, al que se le supone otra pureza de ansiedades más allá de la meramente profesional que va recompensada por lo económico", se justifica para no mojarse. No obstante, sus compañeros no han dejado de relucir su rechazo al equipo blanco, entre risas. "Yo estoy muy unido a Egipto...", soltaba entonces Herrera, dando la razón a los colaboradores.

"El Rayo ha sido siempre uno de mis equipos"

De la misma manera, Herrera siempre se ha mostrado un fiel admirador del Betis, pero, ahora, reconoce que tiene otro favorito. "¿Tú sabes que yo también soy del Rayo?", apuntaba el comunicador, una pregunta que desataba multitud de comentarios en el estudio. "Como no" o "bucanero de toda la vida" son algunos de los que se han podido escuchar en tono de broma.

"El Rayo ha sido siempre uno de mis equipos con el Atlético de Madrid, el Málaga, el Cádiz, el Zaragoza, Elche. El Elche no está teniendo suerte este año, pero todavía le ganó a todo un Villarreal", explicaba Herrera. "Tienes que hacer el árbol genealógico de tus equipos", añadía uno de los colaboradores.