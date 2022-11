Carlos Herrera descubre cuál es su marca favorita de un popular alimento: "Hecho en Cataluña"

Carlos Herrera es un gran amante de la gastronomía de nuestro país. Da igual de la comunidad de la que venga, pero siempre hay un plato o un producto típico que ha degustado y que ha compartido con alguien. Este es el caso de Carlos Moreno, el 'Pulpo', director de 'Poniendo las Calles', que le ha reconocido a Herrera el haber descubierto una marca de comida deliciosa. Puedes escuchar de qué marca se trata en este audio:

Escucha a Carlos Herrera explicar qué marca de salchichas Frankfurt le encanta:

Audio





Por su parte, el 'Pulpo', le ha reconocido a Carlos Herrera que ya se ha comido las salchichas que el primero le regaló: "Ayer le metimos mano a las Frankfurt, Herrera. No te imaginas lo que lo disfrutamos en casa", ha confesado en su conversación diaria radiofónica. "Sí, sí, el Frankfurt Vallés. Es un Frankfurt muy bueno hecho en Cataluña. Yo lo he comido desde chaval, es verdad y no he encontrado otro como ese", ha recordado un Herrera que vivió en sus años de juventud en Cataluña y que todavía guarda recuerdos gastronómicos de la tierra, hasta el punto de regalar estos productos a amigos como el 'Pulpo'.

El director de 'Poniendo las Calles' le ha dado la razón al de 'Herrera en COPE', asegurando que esta marca de salchichas Frankfurt, "no tiene nada que ver. Yo también he probado muchos, Herrera, pero es que estaba tan rico y además tuviste el detalle de regalarnos lo que consumimos en casa y qué delicia", ha reconocido.

Hasta tal punto ha llegado el agradecimiento del 'Pulpo', que no solo ha querido hablar del regalo de Herrera, también de la forma en la que les enseñó a cocinar estos sabrosos embutidos: "Y sobre todo que buena forma de prepararlo que nos enseñaste y que nos trae tan buenos recuerdos, Herrera. Así que muchas gracias", ha resumido.

Local de Frankfurt el Vallés





¿Dónde comprar los Frankfurt favoritos de Herrera?

La pregunta que muchos oyentes se pueden hacer es dónde adquirir estas salchichas Frankfurt de las que Herrera y el 'Pulpo' han hablado en la radio en directo. Herrera ha sido el que ha explicado cómo adquirir este alimento procedente de Cataluña. "Pues mira, Frankfurt Vallés, lo buscan en Internet y además atiende y hace envíos a toda España y les va a gustar", ha explicado un Carlos Herrera que conoce bien el producto y que lo lleva disfrutando desde que, de joven, viviese en Cataluña.

"Pues está muy bien, porque mi cuñada decía, pero esto, ¿dónde lo podemos comprar? Es precisamente ahí y hemos tomado nota y seguiremos al lío porque nos ha gustado a toda la familia", ha confesado un agradecido 'Pulpo', quien ha disfrutado en familia de una de las joyas de nuestra gastronomía, recomendad y regalada por el mismo Carlos Herrera.