Carlos Herrera pide a Luis de la Fuente que convoque a un jugador con la Selección: "Y quitas a Laporte"

Luis de la Fuente ha montado su primera lista de la Selección española. Entre los jugadores que representarán a la 'Roja' hay muchas novedades, y como no puede ser de otra forma, también hay notables ausencias. Carlos Herrera tiene muy claro cuál es el jugador español que debería de haber sido incluido en esta lista. Escucha en el siguiente audio el mensaje de Herrera al seleccionador y descubre qué jugador considera el comunicador que no se debería haber quedado en casa:

Audio





José Antonio Naranjo asegura que "todas las noches veo varias tertulias deportivas porque cumplo con mi obligación y como me levanto temprano y tengo que hablar de deporte, pues ahí está el tío acostado a las 1500 por ver cosas de fútbol. Y ayer vi dos que hablaron de la Selección española, que sigue concentrada, lógicamente, y hablaban del equipo de Luis de la Fuente y lo primero que decían era que, por fin, este no es un equipo de nadie, como era antes.

La lista de Luis de la Fuente en la que Herrera haría cambios

Para Naranjo, ahora tenemos a "la Selección española. Una auténtica selección donde van los que están en mejor momento, cosa que antes no ocurría", ha criticado con vehemencia el colaborador de Herrera en COPE en clara alusión a Luis Enrique. En el siguiente audio puedes escuchar la sección completa en la que se analizan estas y otras noticias. Desde la lista de Luis de la Fuente, hasta las últimas hazañas de Fernando Alonso.

Audio





Mientras Naranjo comentaba la actualidad deportiva, Herrera ha interrumpido brevemente: "Sigue hablando que voy a abrir la ventana, que se me ha ido la mano un poquito...", motivo que ha desatado algunas risas en un estudio de radio lleno de humo del incensario que Carlos Herrera enciende habitualmente en estos días. "Sí. Se te ha ido un poquito la mano y no puedo ni hablar, porque tengo la garganta y la nariz totalmente llena de humo. Yo tiro... si pudiera", se ha quejado Naranjo.

Siguiendo con el análisis de la Selección, el colaborador ha asegurado que ahora tenemos "una selección totalmente distinta donde los defensas son defensa, los porteros juegan con las manos. Fíjate lo que ha descubierto el seleccionador, que los porteros pueden jugar con las manos y que los defensas tienen que ser defensas. Una selección donde no hay caprichos y una selección donde luego se ganará o no, pero al menos con lógica, con sensatez, sin tensiones, sin chulerías", tras lo que Jorge Bustos ha apostillado: "La lista es sensata".

En ese momento, tal y como puedes escuchar en el audio que acompaña a esta noticia, Herrera ha explicado qué jugador querría que volviese, un nombre que puedes escuchar en los audios de esta noticia. A tanto ha llegado el tema que la voz de Herrera en COPE no ha dudado en indicar a qué otro jugador quitaría de la lista "a Laporte, pero vamos..."

"Todos los grandes jugadores, tienen un momento en que hay que quitarlos porque ya causan más problemas", ha apuntado Naranjo. "Pasó con Raúl", ha recordado Jorge Bustos, tras lo que Carlos Herrera ha querido decir: "Yo me fío absolutamente del criterio de Luis. Un hombre muy serio y además es oyente de este programa. Ese argumento, ya es el definitivo".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Fernando Alonso y sus gestos en la victoria

En otro momento de la sección deportiva de Herrera en COPE, Naranjo ha querido analizar qué está pasando con la Fórmula 1: "Desde que Alonso ha vuelto a ganar, la prensa está llena de información sobre la Fórmula 1. La prensa española, me refiero. ¿Por qué? Porque el carisma de Alonso, pues es muy grande, es muy grande. Y hoy hay una entrevista a la que dicen que es el piloto más inteligente de la historia. Lo dice un corredor de fórmula 1. No lo digo yo, que yo podría hablar del mal gusto que tiene cogiendo el coche, que eso es cierto. Porque ahí no le ha funcionar ninguno", ha terminado por apuntar.





Carlos Herrera ha añadido por su parte: "Y el bracito, el bracito por la ventanilla...", un gesto que Naranjo ha calificado de la siguiente manera: "Déjate de chulerías, de sacar codillo por la ventana".