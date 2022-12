Luis De La Fuente, en El Partidazo de COPE: "Con mi forma de ser también se logran objetivos"

El seleccionador Luis De La Fuente, presentado este mismo lunes como sustituto de Luis Enrique al frente del cuerpo técnico de la Selección Española de Fútbol, estuvo con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE hablando del nuevo rumbo de 'La Roja' de cara a la próxima Eurocopa 2024 y la Final Four de la Liga de Naciones. De La Fuente, gran conocedor de las secciones inferiores de la Selección Española afronta desde este día el reto más exigente de su carrera.

Juanma Castaño: Hoy ha estado un poco nervioso...

De La Fuente: Es natural, es normal, pero estaba emocionado. Me he quedado sorprendido por la tranquilidad que estoy sintiendo en las pocas horas como seleccionador. Nunca creí que me llegaría esta oportunidad en este momento porque pensaba que seguiría Luis. El jueves por la mañana, después de hablar con Luis Enrique, me llama el presidente y me dice si quiero ser nuevo seleccionador y ya estaba sentado a su lado. Le dije que por supuesto, que me sentía preparado. Se lo cuento a mi familia y a mis amigos cuando se hace público.

JC: ¿Le duele que digan que la prensa ya tiene a alguien amable?

DLF: Al contrario, me siento orgulloso. Tengo mi forma de comportarme con la que también se consiguen objetivos. Es una manera de ejercer el liderazgo, es una forma de actuar normal. La normalidad es lo que parece algo excepcional. Ser normal parece lo excepcional. Soy un convencido de que se trabaja mejor con un buen ambiente.

JC: ¿No le contaminan lo que dicen?

DLF: Estoy suficientemente informado, leo los periódicos, veo la televisión y escucho la radio. Quiero que la gente me conozca en el cuerpo a cuerpo. Me gusta ver a la gente a la cara y debatir.

JC: ¿Veía los Twitch de Luis Enrique?

DLF: No, ni un segundo. No suelo ver redes sociales.

JC: ¿Qué tal maneja las críticas?

DLF: Con naturalidad. No me voy a sorprender de las críticas en los momentos malos. Las tengo que saber llevar porque si no me hubiera dedicado a otra cosa. El que dice que no le duelen, es falso. Cuando la crítica se hace desde el respeto, entiendo que es así y la acepto, igual que cuando me ponen por las nubes no estoy flotando. La palabra clave es el equilibrio, estoy en una zona intermedia. Ni cuando pierdo creo que soy malo ni cuando gano creo que soy muy bueno.

JC: Ha dicho que nadie como usted conoce el pasado y el futuro de esta selección

DLF: No digo que sea el que más sabe, reflejo una realidad, pero si alguien sabe de eso, soy yo. Llevo diez años trabajando en el fútbol base, conozco las últimas diez generaciones de futbolistas, conozco a todos. No he dicho nada por parecer prepotente, es una realidad por mi trabajo.

JC: ¿Cómo qué selección le gustaría que jugara España?

DLF: Como ninguna, como la selección española, con un modelo que me gusta, el juego combinativo, el buen trato de balón. No vengo a revolucionar nada, vengo a incorporar otros conceptos de juego, ni mejores ni peores, diferentes. Invito a que vea la gente cómo ha jugado la sub-21 en los últimos años y se darán cuenta del libreto que tengo. Dejar al futbolista que desarrolle su talento. Sacar lo mejor de cada futbolista y dotar al equipo de registros diferentes.

JC: ¿Hubiera llevado a los 26 que han ido?

DLF: En la mayoría de convocatorias, estás de acuerdo en 20. 20 ó 21, seguro que sí. Tendría mi selección, que no es ni mejor ni peor que la de ahora.

JC: Lo de Sergio Ramos es un marrón

DLF: Voy a equivocarme seguro... (Risas)..... Tenía que tomar una decisión en los Juegos Olímpicos y la tomé. Las puertas de la selección están abiertas porque hay muy buenos futbolistas veteranos. Voy a hablar con una serie de jugadores que son historia del fútbol español que nos han llevado a la gloria y que están en un momento en los que pueden rendir al máximo nivel. Habrá que hablar con los pesos pesados y con otros que habrá que recuperar y que creo que tienen que estar aquí.





El Seleccionador de España, Luis De La Fuente, durante su primera entrevista con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE





JC: ¿Le gusta más el pantalón azul o rojo?

DLF: Soy muy clásico, la 'Roja' es la 'Roja'. Tengo una foto del 78 y estamos con la camiseta roja y el pantalón azul. ¿Eso lo decide el seleccionador?... No lo sabía.

JC: ¿Cómo ha sido la relación con Luis Enrique?

DLF: Ha habido normalidad, yo hacía una posible lista, me reunía con él y me hacía saber su convocatoria. Lo he llevado extraordinariamente bien, es un trabajo muy desconocido para la mayoría de la gente. Para nosotros es un orgullo que jugadores tan jóvenes estén en la absoluta. Por eso he dicho que no íbamos a ver el carnet de identidad. Sabemos que el talento está garantizado.

JC: ¿Qué entrenadores han influido en usted?:

DLF: Hablo con un cariño especial de Iñaki Saez, volví al Athletic de su mano y estoy en la Federación por él, y estoy orgullosísimo de que me comparen con él.

JC: Me dicen que usted es muy de Eric García

DLF: Fijo no hay ninguno, pero es un jugador que le he tenido en categorías inferiores, encaja en el modelo de la RFEF y es un futbolista muy importante que hay que saber tratar y hay que darle su espacio. Es un futbolista muy interesante.

JC: ¿Rodri dónde jugaría?

DLF: Rodri siempre ha jugado conmigo de mediocentro. Para mí, es centrocampista pero en determinados momentos puede jugar de central.

JC: ¿En una tanda elegiría a los cinco tiradores?

DLF: Elegiré yo al que no está cagado. Todo en el fútbol es entrenable, hasta la forma de pisar el campo. Me gusta que el futbolista sienta mi confianza, soy el responsable de elegir ese futbtolista y ese le tiene que dar tranquilidad. Algún jugador me ha di9cho al tirar un penalti “tengo una molestia” y le entiendo.

JC: ¿Qué le diría a los 'haters'?

DLF: Tienen que sumarse a la causa. Quiero 48 millones de jugadores, no de entrenadores, que estén en el campo y sientan el escudo. Intentaremos que se sumen a la causa sintiéndose futbolistas.