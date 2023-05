Carlos Herrera lanza su 'profecía' sobre el futuro más inmediato del Real Madrid: "80 años entre los dos"

En la mañana de ayer, Juanma Castaño le pidió a Carlos Herrera que viera el partido que disputaban Manchester City y Real Madrid "aunque madrugara". Esta mañana, Carlos Moreno, El Pulpo, le ha preguntado al director y comunicador de 'Herrera en COPE' si hizo caso al presentador de 'El Partidazo de COPE'.

Además de responder a esta cuestión, Herrera ha reflexionado sobre las consecuencias más inmediatas que tendrá este resultado sobre el devenir del equipo merengue. Descubre en el siguiente audio cuál cree que será la asignatura pendiente del Madrid para los próximos años.

El entrenador de Real Madrid, Carlo Ancelotti, quiso darle su 'último baile' a las grandes leyendas que tanto han dado al madridismo. Puede que el momento más importante de la temporada, donde te lo juegas todo, no sea el más indicado para dar homenajes. Sin embargo, los Modric, Kroos y Benzema no son como los demás futbolistas, ellos siempre han respondido cuando se les ha querido jubilar.

Ancelotti tenía motivos más que de sobra para pensar que, una vez más, con la vieja guardia, podría llegar a Estambul. Para desgracia de los aficionados madridistas, no fue la noche.

Bandera blanca

Todo el mundo tiene la misma sensación de que el Real Madrid "salió como asustado", como nos decía el Pulpo. Parecían no ser realmente conscientes que estaban jugando la vuelta de unas semifinales de Champions League. La actitud del equipo recordaba más a esos partidos de sábado a las 16:15, donde los rivales siempre sacaban tajada de un Madrid que siesteaba.

El City de Pep comenzó como lo que es un equipo de Guardiola, dominador con el balón. El baño era absoluto, hasta el punto de que a los veinte minutos, el conjunto blanco no había sido capaz de dar 40 pases. Ni las actuaciones milagrosas de Courtois consiguieron desperezar a los suyos. Los acercamientos delManchester City eran cada vez más peligrosos hasta que llegó lo inevitable, el gol de Bernardo Silva.

Cuando parecía que había un atisbo de respuesta, el equipo inglés dio un golpe sobre la mesa, dando por cerrada la eliminatoria. Pasaban los minutos y sucedió algo que no veíamos desde hace tiempo, el Madrid bajó los brazos. El equipo que nos hizo creer que no existía nada imposible, se rindió. Con un partido roto, lo que más le beneficia, no fue capaz de probar, apenas, a Ederson.

Dirección a Estambul

En ese momento, los de Guardiola aprovecharon para hacer sangre. La mala fortuna de Militao y las ganas de Julián Álvarez, que logró lo que no consiguió hacer Haaland en dos partidos, completaron una goleada histórica en un vibrante Etihad Stadium. Se ha clasificado el equipo que ha sido superior en el global de la eliminatoria, y el mejor equipo del mundo en la actualidad.

Tendremos que esperar hasta el 10 de junio para averiguar el desenlace de esta historia: si el Manchester City consigue alzarse con su ansiada Champions, o el Inter da la sorpresa, acabando, una vez más, con el sueño de Pep. Escucha a Carlos Herrera con El Pulpo en 'Poniendo las calles'.

