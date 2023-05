Juanma Castaño se rinde ante Pep Guardiola: "Quítense todos los prejuicios"

El Manchester City endosó una goleada escandalosa al Real Madrid en la vuelta de las semifinales de la Champions League (4-0), en un partido en el que el equipo citizen no ofreció ninguna posibilidad al cuadro de Carlo Ancelotti y en el que fueron absolutamente superiores. Solo Courtois evitó más goles del equipo de Pep Guardiola, que busca su primer título de la Champions League desde el que ganó con el Barcelona en 2011.

El técnico catalán perdió la final de 2021 ante el Chelsea, y está a punto de vivir una temporada mágica: ahora en la final de la Champions ante el Inter de Milán, el próximo 10 de junio, el Manchester City podría ganar un triplete. Este fin de semana será campeón de la Premier League si gana al Chelsea, y el 3 de junio disputará la final de la FA Cup, la Copa inglesa, ante el Manchester United. Unos logros, y un equipo tan vistoso, ante los que se ha rendido Juanma Castaño, en el arranque de 'El Partidazo de COPE'.

"Démosle a Guardiola los galones que merece"

El director de 'El Partidazo de COPE' catalogó al Manchester City como el mejor equipo del mundo. Un conjunto imparable, y que ha provocado que el vigente campeón, un Real Madrid que parecía inmortal en la Champions League, ya no lo sea. "Hoy el Madrid ha hecho una primera parte infame, o quizá el City ha hecho que estuviese así de infame, parecía un monigote que hacía años que no veíamos. En los primeros 25 minutos de partido, el Madrid ha dado 25 pases. 25 pases en 25 minutos. El City llevaba 245 pases en ese momento. Ha sido un baile increíble", señaló Juanma Castaño en el inicio de 'El Partidazo de COPE'.

Pero Castaño no se quedó ahí, sino que alabó al gran artífice de todo esto: Pep Guardiola. Criticado por muchos por sus ideas políticas y por sus ideas futbolísticas, Juanma Castaño quiso lanzar un mensaje en claro: hay que disfrutar de sus equipos."Guardiola tiene un portaviones en sus manos, es evidente, una máquina muy cara, pero también lo son el Chelsea y el PSG y no son esto. Démosle todos los galones que merece, quítense todos los prejuicios que tengan en su cabeza y admitan que estamos ante un hombre distinto en los banquillos y alguien absolutamente genial. Si juega un equipo de Guardiola, da gusto poner la tele y verle. Es así", expuso Castaño.

"El Madrid, a preguntarse si este es su plan"

No se quedó ahí la reflexión de Juanma Castaño, que también habló sobre el futuro del Real Madrid ante un desastre evidente. Los blancos conquistaron hace una semana y media la Copa del Rey, y antes ganaron el Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa. Unos tres títulos que no son suficientes para el entorno del conjunto blanco, algo que hará que el futuro de Carlo Ancelotti esté en entredicho. Pero no solo el del italiano.

"El Madrid ha mostrado todas sus costuras: su edad, sus kilómetros... honor a Modric, a Kroos, a Benzema, pero el Madrid tiene que preguntarse si hay que seguir con este plan. El plan que le ha hecho tan exitoso y tan bueno estos años. No olvidemos que este equipo está a 14 puntos del Barça en LaLiga. Los cañones propios van a apuntar ahora a Ancelotti, él lo sabe, y es normal. Lo que no es normal es que en el entorno más directo del Madrid se crea que todos los males los ha cometido Ancelotti", añadió Juanma Castaño.

Castaño enumeró los problemas que han llevado hacia esta catástrofe, y resumió la temporada en dos equipos: el Barça y el Manchester City."Hay muchas cosas: los fichajes, la venta de Casemiro, cómo el año pasado no se consiguió fichar a Mbappé y Haaland... No es todo negro. Pero algo hay que hacer, porque el resumen es 14 puntos del Barça y un baño impresionante del City", señaló el director de 'El Partidazo de COPE'.