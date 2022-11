Carlos Herrera habla claro tras la bronca de Piqué con Gil Manzano: "Su activismo personal..."

Gerard Piqué acabó expulsado en el que casi con toda seguridad será su último partido como futbolista profesional. No lo hizo por una dura entrada frente a un rival que pretendía superarle de cara a gol. No, qué va. Su expulsión no se produjo en el campo. Piqué fue expulsado en el descanso, en el túnel de vestuarios, tras insultar gravemente a Gil Manzano, quien estaba arbitrando el encuentro. Carlos Herrera, aficionado al fútbol de pasado culé, ha respondido a una oyente que le preguntaba por su opinión.

Antonio Naranjo le ha querido trasladar a Herrera cuál era la inquietud de una de sus oyentes: "A ver si nos da tiempo, Herrera, si no quiere usted hacer comentarios al respecto a hacerle la preguntita del día. Vamos con ello, que tiene su miga. Gema de Mallorca te pregunta directamente: Oye, Herrera, sé muy sincero. ¿A ti qué tal te cae Gerard Piqué?", pregunta que ha respondido atendiendo a todo lo que ha ocurrido últimamente alrededor de la figura del central y capitán del F.C. Barcelona.

Herrera, tal y como se puede escuchar en el audio anterior, ha comenzado: "Pues vamos a ver, como futbolista parece un superclase. De lo mejor", ha alabado. "Yo no creo que haya sido el mejor central del Barça, creo que han sido mejores Paco Gallego o Migueli", ha recordado el director de 'Herrera en COPE'. "Pero indudablemente está ahí, en el trío de los mejores de la historia", ahora bien, qué opina sobre las sonadas actuaciones del futbolista fuera de los terrenos de juego.

"En su activismo personal, creo que le ha perdido un cierto impulso hacia la extroversión, no demasiado controlada. Y eso ha jugado en su contra", ha matizado de forma un tanto eufemística el comunicador de COPE. Una respuesta que no ha dejado muy satisfechos a Naranjo y el resto de contertulios.

Los insultos de Piqué a Gil Manzano

"Extroversión no demasiado controlada", ha repetido Antonio Naranjo sin contener demasiado la risa. "Lo de ayer, sin ir más lejos", ha querido ejemplificar Esther Jaén, mientras que, por su parte, Álvaro Nieto ha querido remarcar: "Lo de ayer más que extroversión, es mala educación". Jaén ha añadido: "Pero que hay maleducados que se lo guardan para sí", criticando la actitud del futbolista. "Tiene una boquita, vamos, fina", ha querido terminar Nieto, al que Herrera ha respondido.

"Le pierde la boquita, claro. Ahora, como jugador, me parece, bueno, lo ha dado el Barça y ojo, en la Selección también, efectivamente", ha querido destacar un Carlos Herrera que no ha dejado de valorar las aristas que presenta un futbolista con tanta calidad como polémica en sus botas que, tras una expulsión, dice adiós a su carrera en activo.

En 'El Partidazo de COPE' hemos podido conocer exactamente qué le dijo Piqué al árbitro Gil Manzano y cómo este motivó en el acta de final del partido frente a Osasuna la expulsión al central que en ese momento era suplente.