El futuro de Piqué, cada vez más claro: Carlos Herrera señala un revelador detalle de su vídeo de despedida

Es una de las noticias deportivas del año. En el FC Barcelona, probablemente será una de las noticias más importantes de su historia reciente, y es que con sus luces y sus sombras, Gerard Piqué ha sido uno de los mejores defensas que ha tenido el club y la Selección española. Así lo han querido recordar desde 'Herrera en COPE', con su director, Carlos Herrera, apuntando a un detalle de la despedida del futbolista que puede llegar a ser de lo más revelador. Un detalle que puedes escuchar en el siguiente audio:

Audio





"Se nos va Piqué"

Naranjo ha traído como cada día lo último de la actualidad deportiva, lo que pasa por la retirada del futbolista catalán. "Se nos va Piqué. Bueno, ayer publicó un vídeo en sus redes sociales. Muy emotivo", un vídeo que pueden ver a continuación:

"Culers, os tengo que decir una cosa", arrancaba en su mensaje publicado en las redes sociales y con el que se ha despedido Gerard Piqué. "Se va del Barcelona y se va del fútbol, el próximo sábado. Se retira un buen jugador de fútbol, tipo inteligente, listo y un tocapelotas importante. No vayamos a pensar... que tenía a medio país cabreado", ha querido recordar Naranjo a pesar de todo.

Por su parte se ha querido matizar y ha asumido que el central no sería un "tocapelotas como futbolista, pero que ha tenido cabreaba a medio país y que ahora mismo, como bien dice Jorge, tiene una investigación judicial por el tema del cobro de las comisiones, por llevar el traslado de la Supercopa a Arabia Saudí. No vayamos a olvidarlo. El fútbol ya no estaba en su cabeza por 100.000 razones que todo el mundo conocemos", ha apuntado recordando algunos de los líos que Piqué ha protagonizado más allá del césped, donde su rendimiento fue cuestionado por la afición blaugrana.

Carlos Herrera señala el detalle oculto en el vídeo de despedida del capitán del Barça

Siguiendo con el resumen de lo ocurrido, y ante la posibilidad de que no sea un adiós definitivo, Naranjo ha resumido: "Y bueno, están los negocios, está otra cosa y anuncia que volverá como una MacArthur. Me voy, pero volveré. Y Sergio y Estíbaliz también lo dijeron sí: pero volveré", ha apuntado. En este sentido, Jorge Bustos ha recordado lo que ya hizo en su momento "Laporta", quien ha terminado por vivir una nueva etapa en el club.

Sobre el vídeo, ha sido el propio Carlos Herrera el que ha señalado uno de los detalles del vídeo que resulta de lo más revelador: "Mirando al palco", es como se ha presentado Piqué en un vídeo que parece anticipar el futuro de un club que atraviesa una situación institucional y económica muy compleja. Carmen Martínez de Castro ha recordado que "él siempre ha querido ser presidente del Barça", a lo que Herrera ha añadido un sencillo: "Eso es", puesto que no sería la primera vez que el nombre de Piqué aparece sobre la mesa para erigirse como el máximo mandatario de un club que conoce muy bien, del FC Barcelona.