Carlos Herrera entrevista a Santiago Abascal este martes tras el éxito de Vox en las elecciones

Santiago Abascal será entrevistado este martes a las 8.40 de la mañana en 'Herrera en COPE'. El líder de Vox conversará con Carlos Herrera, que tendrá la oportunidad de charlar sobre la actualidad política española, con el espectacular resultado de Vox este domingo.

El político bilbaíno podrá contar cómo vivió la noche electoral y la subida de su formación hasta los 52 escaños. También dará su visión sobre cómo llega Vox al Congreso y qué medidas serán propuestas desde los nuevos escaños que ha obtenido.

Precisamente, Abascal ya fue entrevistado por Herrera justo antes de acudir a las urnas. El pasado jueves criticó en 'Herrera en COPE' al diario El País por un editorial en el que afirmaba que su ideario es "incompatible con los valores constitucionales". En este sentido, el dirigente dijo que la cabecera practica un "periodismo militante que pretende decretar una alerta antifascista" contra ellos.

Sobre el veto a diferentes medios de comunicación como el periódico de Prisa o el digital El Español de Pedro J. Ramírez, Abascal también aseguró que su formación diferencia "a quienes actúan como periodistas y a quienes están actuando como activistas políticos, en muchos casos de la extrema izquierda".

Abascal también ha comentó que la derecha ha tenido "miedos durante toda la democracia y complejos" y criticó que a Podemos no se le califique como partido "extremo". "A mí no me han visto levantar un brazo, en cambio, al señor Iglesias le hemos visto levantando el puño". En este sentido, concluyó que Vox estaba haciendo "una contribución a que España sea hoy un poco más plural".

[VUELVE A ESCUCHAR LA ENTREVISTA DE HERRERA A ABASCAL]