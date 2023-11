Carlos Herrera desvela la reforma integral que hará en la Copa del Rey: apoyado por un presidente de La Liga

No era una broma. No se ha olvidado.Carlos Herrera sigue dando detalles sobre su candidatura a presidir la RFEF. ¿La última? Una reforma integral de la Copa del Rey. En la última jornada hemos podido ver grandes goleadas entre equipos de Primera división y combinados del fútbol más modesto. Herrera tiene claro qué quiere cambiar, asesorado incluso por el presidente de un equipo de La Liga. Escúchalo aquí:

La última hora de la candidatura de Herrera para la RFEF

En su conversación semanal con José Antonio Maldonado, meteorólogo de cabecera de Herrera en COPE, tras charlar sobre las novedades que nos traerá la borrasca que atraviesa España, ambos han charlado sobre el futuro futbolístico de Carlos Herrera: "¿Tú ya tienes los avales?", le ha preguntado Maldonado.

Carlos ha querido responder: "Estoy en ello. Y mira, estoy preparando ahora mismo los avales para presentarme a la Federación. Todavía no tengo los 21", ha confesado el periodista. Maldonado, por su parte le ha querido tranquilizar: "Pero sí que van a sobrar", algo con lo que Herrera ha querido ser prudente:

"Primero, el secretario de Estado para el deporte tiene que formalizar las condiciones. Yo sigo insistiendo en que sea un federado, un voto, pero eso no se hace tan rápido y no es tan sencillo", ha explicado sobre la batalla que ya está librando antes de formalizar su candidatura.

La reforma de Carlos Herrera para la Copa del Rey

En esta misma línea, el comunicador de COPE ha querido adelantar su propuesta para una reforma integral de la Copa del Rey, sobre la que se han expresado varias quejas en las últimas horas. "Sí, estoy dándole vueltas a varias cosas, por ejemplo, modificar la Copa del Rey. La Copa del Rey me parece a mí que hay que darle una vuelta", ha anticipado Herrera.

"¿Y en qué sentido?", es la pregunta que ha hecho un José Antonio Maldonado que tenía la primicia sobre las intenciones del que puede llegar a convertirse en máximo dirigente del fútbol español. "Pues hombre, vamos a ver, mira, yo creo que estas goleadas humillantes, estos campos, muy irregulares, económicamente es muy poco rentable", ha enumerado Carlos tras hacer un exhaustivo análisis de los problemas a los que se enfrenta la competición.





Un presidente de Primera división, consejero de lujo

Y no ha terminado ahí la cosa. Herrera ha admitido estar con conversaciones con personas destacadas de nuestro fútbol. Hasta el punto de haber charlado con Ángel Torres, presidente del Getafe, quien le habría aconsejado sobre su candidatura y algunos otros aspectos. "Por ejemplo, mi gran amigo Ángel Torres, que es el presidente del Getafe, me pide que en el programa para la candidatura incluya una reforma del modelo de la Copa del Rey, y eso que el Getafe le metió doce a uno", ha confesado.

No ha terminado con eso la lista que ha comenzado a elaborar Herrera en directo sobre posibles reformas, ya que ha añadido: "El sorteo aleatorio, no sé, hay varias posibilidades ahí". Y es que Carlos sigue meditando cómo concretar su candidatura a presidir la RFEF: "Esas y más cosas, que estoy dándole vueltas con la candidatura que me entretiene mucho por las tardes", ha terminado por explicar.

"Además, le doy las gracias por el apoyo de los aficionados, de los clubes, que es impresionante", un apoyo que Carlos Herrera asegura estar sintiendo desde que hiciera públicas sus intenciones de sustituir a Luis Rubiales como presidente de la RFEF.

Una jornada de Copa del Rey en el que no han faltado las goleadas

Goleadas inusuales como las del Betis y el Getafe, con una docena de tantos cada uno y, en menor medida, del Rayo Vallecano, que hizo seis, marcaron las enormes distancias entre los modestos y los equipos de Primera que se establecieron en la lógica e hicieron pleno de clasificados para la segunda ronda de la Copa del Rey de la que se bajaron, sorprendentemente el Andorra, el Racing Santander y el Albacete, miembros de Segunda superados por adversarios menores.

Mientras los diez conjuntos de LaLiga EA Sport superaron el primer tramo copero y se unieron a Las Palmas y Almería que cumplieron el martes frente el Manacor y el Talavera, respectivamente, los marcadores inesperados que habitualmente animan la Copa afectaron a clubes pertenecientes de la LaLiga Hypermotion.

El Getafe y el Betis firmaron goleadas históricas

El Getafe consiguió la mayor a domicilio desde que existe la competición. Además, se quedó el cuadro madrileño, que ganó 0-12 al Tardienta, de categoría Regional Preferente, a solo dos dianas del 14-0 que consiguió el Murcia ante el Cieza en 1993, el marcador más abultado de siempre. Desde entonces, nadie había marcado más de diez tantos en un encuentro de Copa.

Los tripletes de Oscar Rodríguez y Borja Mayoral, el doblete del inglés Mason Greenwood y los goles del irlandés John Joe Patrick Finn, Jordi Martín, el hondureño Choco Lozano y Domingos Duarte plasmaron un marcador sin precedentes del cuadro madrileño.





El Betis apuntaba a récord, pero levantó el pie del acelerador tras el descanso. La primera mitad del encuentro ante el Hernán Cortes acabó con 0-9 y al final, el duelo acabó con 1-12.

Cuatro goles de Willian José, tres de Rodri, dos de Abde y uno de Luiz Henrique, Marc Roca y Assane Diaio fueron la carta de presentación del plantel de Manuel Pellegrini. Enrique Nieto, tras el descanso, hizo el gol del honor local.

Abultada fue la clasificación del Rayo Vallecano que venció por 0-6 al Atlético de Lugones, de preferente. Radamel Falcao y Bebé anotaron por partida doble. Los otros dos goles fueron de Sergio Camello y el rumano Andrei Ratiu.

El resto de equipos de Primera no tuvieron tantas facilidades, aunque el Celta venció por 0-4 al Turégano, el Mallorca 0-4 al Boiro o el Sevilla 0-3 al Quintanar.

El que más cerca de la eliminación estuvo fue el Cádiz, que necesitó de los penaltis para superar la primera ronda y apear al Badalona Futur con el que empató a cero durante el choque. Solventó el apuro desde los once metros.

Mientras, el Girona ganó 1-2 al San Roque de Lepe y la Real Sociedad 0-1 al Buñol. todos de Regional Preferente.

Con más apuros de los esperados, el Athletic, con un doblete de Adu Ares derribó la resistencia del Rubi (1-2), de Preferente que mantuvo el tipo la primera mitad. Después el conjunto de Ernesto Valverde encontró el acierto e inclinó el choque pero el cuadro local marcó en el tramo final, por medio de Marc Rodríguez, y encendió e ilusionó a la afición presente en Can Roses con la posibilidad de una prórroga que no llegó.

El Andorra, el Racing y el Albacete, eliminados

Las eliminaciones del Andorra, del Racing y el Albacete fueron los bombazos de la primera ronda de la Copa. La terna, de la Segunda División, cayeron ante adversarios de menor rango.

El Andorra fue batido por el Atlético Astorga, del Grupo VIII de la Tercera RFEF. Al cuadro local le sirvió con el tanto de Iván Vales a los veinte minutos para sellar la histórica victoria y dejar fuera al plantel de Eder Sarabia (1-0).

El Racing no pudo con el Zamora (2-2) y fue apeado del torneo en los penaltis. El conjunto cántabro, que evitó la eliminación con un gol de Andrés Martín en el tiempo añadido que llevó el choque a la prórroga, no pudo resguardar la ventaja que adquirió en la prolongación. y en el minuto 122, Carlos Ramos obtuvo para el conjunto zamorano el segundo tanto que llevó la resolución a los once metros, donde los locales, de Segunda RFEF estuvieron más acertados.

El Albacete fue el tercero en despedirse de la Copa, eliminado por un rival de inferior nivel, el Terrassa, protagonista de otra de las sorpresas de la sesión. El conjunto catalán, de Segunda RFEF, ganó por 1-0, anotado por Jordi Cano.

El resto se salvó. El Cartagena necesitó de los penaltis para eliminar al Azuaga (0-0), y de la prórroga el Mirandés ante el Utebo (1-2), el Racing Ferrol contra el Marbella (1-3) y el Oviedo frente el Manresa (1-2).

Se clasificaron también el Valladolid (1-5 frente al Peña Deportiva), el Alcorcón (0-1 contra el Navalcarnero), el Leganés (0-2 con el Llerenense), el Tenerife (0-1 ante Compostela), el Eldense (2-3 frente el Jaen), el Sporting Gijón (0-3 con el Guijuelo), el Elche (0-2 contra el Europa) y el Huesca (0-1 ante el Águilas).





La Arandina, protesta y clasificación

La Arandina fue uno de los equipos de Segunda RFEF que prolongaron su aventura en la Copa. Eliminó al Murcia (1-0) en un choque marcado por la renuncia de sus jugadores a jugar el primer minuto del partido por los impagos de su club. Después, sobre el césped, cumplieron, ganaron y se clasificaron.

También progresaron los siguientes equipos de Primera RFEF: el Melilla (1-2 con el Naxara), el Linares (por penaltis ante el UCAM Murcia (0-0), el Lugo (0-1 con el Atlético Antoniano), el Arenteiro (0-1 frente el Avilés Industrial), el Deportivo (en la prórroga 1-3 con el Covadonga), el Antequera (1-3 con el Manchego), el Málaga, por penaltis con el Barakaldo (0-0), el Unionistas de Salamanca (0-2 con el Gernika).

De segunda RFEF, además de la Arandina, avanzaron a segunda ronda el Barbastro, que ganó 1-0 a la Ponferradina, el Cayón que ganó 1-2, al Valle de Egües, el Tudelano, 1-0 frente al Recreativo, el Yeclano, 2-0 con el Atlético Sanluqueño, el Orihuela, por penaltis ante el Nástic y el Andraxt, que venció 3-2 al Tarazona.