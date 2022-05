Carlos Herrera desvela el menú de la cena con el emir de Qatar: ¿permitieron carne y alcohol?

En España todavía se recuerda la última visita oficial de los iraníes, que cuando se presentaron en la recepción pertinente, dijeron que ellos no podían saludar a la Reina Sofía, porque era una mujer. Y no solo quedó allí el asunto, puesto que en la cena les dijeron que había a su disposición todo tipo de zumos y de bebidas no alcohólicas y que al resto de la mesa se le pondría un poco de vino. Atendiendo así al respeto a sus costumbres y creencias. Una opción ante la que la comitiva iraní se negó y aseguró que donde se sentaba "uno como yo, nadie toma alcohol", según ha relatado Carlos Herrera.

Con un precedente como este, lo normal es preguntarse qué ha ocurrido en esta ocasión con los invitados qataríes, de fe y costumbres similares a los iraníes. El propio Herrera ha podido saber exactamente qué se cenó en la recepción que se le hizo al emir y sobre todo si se bebió, qué se bebió.

El menú de la cena con el emir de Qatar

"Me confirma un presente en la cena que finalmente los españoles cenaron con alcohol y los qataríes, no", ha explicado Herrera ante las informaciones que él mismo había dado por buenas en un principio, donde parecía indicarse que en toda la cena no se habían servido bebidas alcohólicas. La realidad, tal y como ha confirmado el presentador de 'Herrera en COPE', ha resultado ser otra.





"Me han enviado el menú, que estaba impreso, y en el menú advierto que, al final, dice: vinos; Vallegarcía Viognier 2018, Marqués de Murrieta 17, Juvé Camps Essential. Había para ponerse...", ha comentado Herrera, quien también ha detallado qué se comió, al confirmar que, como se había dicho en un principio, no hubo carne y, por supuesto, no hubo solomillo.

"Era un menú muy de noche. Espárragos blancos y verdes con tartar de ventresca de atún, que eso tiene muy buena pinta, y mero con arroz meloso. Estaba muy bien hecho el menú", ha valorado el presentador tras poder confirmar que los invitados qataríes no bebieron ninguna sustancia alcohólica, mientras que los españoles sí tuvieron una variada selección de vinos.

El postre, los regalos y la banda sonora

De postre, cerezas, queso fresco y pimienta de Sichuan, y de bebida, agua y zumo, al no haber vino, como es habitual en los banquetes ofrecidos a mandatarios extranjeros.

Además de los pendientes, el emir ha regalado a Felipe VI una espada del fundador de Catar y una escultura, mientras que a la reina le ha entregado un fajín de otra de las figuras destacadas de la historia del pequeño país situado en el Golfo Pérsico.

Durante la visita, se ha entregado al jeque el Collar de Isabel la Católica y a su esposa, la Gran Cruz de la misma orden, a lo que Felipe VI ha añadido una camiseta de la selección española de fútbol con motivo de la celebración en Catar del Mundial a finales de año y una réplica de las llaves del Palacio de El Pardo.

La banda de música de la Guardia Real ha amenizado la cena con un popurrí de piezas variadas, entre ellas, canciones de Abba, Bee Gees, Frank Sinatra y Village People.

