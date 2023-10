Carlos Herrera descubre por qué se llama así y lo que le hacen los sevillanos cada vez que le ven: "Mala idea"

¿Te ha pasado alguna vez que te has preguntado por qué te pusieron el nombre que tienes? Si es así y, encima, has pedido explicaciones, seguro que te han contado que te lo pusieron porque algún familiar cercano y querido se llamaba así, o porque se encomendaron al santo que lleva tu nombre, o simplemente, porque les gustaba.

Y es que estamos de lo más acostumbrados a que nuestros nombres sean de lo más corrientes y la explicación del nombre sea por alguno de estos motivos, pero hay muchas otras veces que eso no es así. Y esto es lo que ha querido comentar Carlos Herrera, que era preguntado por María José Navarro a santo de qué venía el nombre de Carlos.

Todo empezaba porque un influencer había dicho que hay ciertos nombres que no puedes poner en Almería, porque con el acento que tienen y la aspiración de ciertas letras, tienden a no pronunciarse de forma correcta. Así pues, decía que en la provincia no puedes llamarte Raquel, Maribel o Ismael, y tampoco estaría muy bien llamarte Óscar o Carlos, porque no vas a encontrar una similitud con el nombre que llevas.

Por qué Carlos Herrera se llama así

Es entonces cuando Herrera contaba por qué le pusieron Carlos a pesar de nacer en Almería, y puedes escucharlo aquí:

"Mi madre me lo puso porque mi abuelo se llamaba Carlos" empezaba diciendo, a lo que María José Navarro decía que "lo hizo a mala idea".

Tanto es así, que el propio comunicador corroboraba las palabras de su colaboradora, y decía que, en general, en el sur no pronuncian bien su nombre: "Yo en Sevilla soy Carlorrerera" decía entre risas. Le preguntaba a Alberto si había alguien que le llamase Carlos de forma correcta en Sevilla y decía, con mucha sorna, que "no y que Dios no lo permita".

Como dato curioso, no está de más decir que en nuestro país hay 275.098 personas que se llaman Carlos, siendo la mayor parte de ellos de Segovia y de Aragón.

La actualidad pasa por 'Herrera en COPE'

El mes de octubre ha empezado de forma cargada con toda la actualidad nacional e internacional que tenemos. Por un lado, en lo que concierne a nuestro país, tenemos la investidura fallida de Feijóo y la próxima de Sánchez donde, previsiblemente, concederá a los independentistas y separatistas la amnistía a cambio de sus votos como presidente del Gobierno.

Y de todos esos temas que nos interesan a todos hablamos en Herrera en COPE, con los personajes que mejor pueden definir y dar las claves de la actualidad política y económica. Así pues, hoy, por ejemplo, el comunicador hablaba con Cándido Méndez, exsecretario general de UGT y que le explicaba a Herrera que "la palabra amnistía no es interpretable, significa borrar los delitos".

??Cándido Méndez, en @herreraencope: “Estoy decididamente en contra de la amnistía. Así es como lo pienso y lo entiendo”



"Creo que va a haber un momento en el que se analicen las cosas y se concilie lo que piden los independentistas con la igualdad de trato ante la ley", afirma este lunes Cándido Méndez en 'Herrera en COPE'. Por otro lado, cree que hay que hacer un análisis porque "en la anterior investidura, los independentistas presionaron en la segunda parte. Ahora lo hacen antes".





También hemos hablado de la actualidad internacional que es relevante, como los ataques por parte de Hamás a Israel y la masacre que ahí están cometiendo. Hemos hablado con Mikel Ayestarán, periodista en Jerusalén, que le explicaba a Herrera que "lo primero es que los combatientes de Hamás siguen desplegados en suelo israelí, siguen manteniendo sus posiciones en al menos 7 localidades próximas a Gaza. El ejército señala que esta es su máxima preocupación, ver como tienen al enemigo en su propio suelo. El objetivo del ejército era evacuar a los civiles lo antes posible para llevar a cabo una operación de limpieza casa por casa, pero no pueden hacerlo porque los combates siguen en las localidades de Israel".