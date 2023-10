"Los rehenes van a ser clave para la evolución de la guerra": Ayestaran toma el pulso a la guerra desde Israel

La guerra que arrancaba la madrugada de este sábado entre Israel y Gaza deja ya más de 1.000 muertos entre ambos bandos, según ha explicado Mikel Ayestaran a primera hora de esta mañana en 'Herrera en COPE'. El periodista ha explicado a Carlos Herrera, desde Jerusalén, la última hora del conflicto, asegurando estar en "una guerra total".

En primer lugar, Ayestaran ha detallado las que considera las dos claves de la guerra: "Lo primero es que los combatientes de Hamás siguen desplegados en suelo israelí, siguen manteniendo sus posiciones en al menos 7 localidades próximas a Gaza. El ejército señala que esta es su máxima preocupación, ver como tienen al enemigo en su propio suelo. El objetivo del ejército era evacuar a los civiles lo antes posible para llevar a cabo una operación de limpieza casa por casa, pero no pueden hacerlo porque los combates siguen en las localidades de Israel".

La segunda clave está dentro de la franja de Gaza, "donde los bombardeos de Israel por tierra, mar y aire son los más duros que recuerdan los residentes en los que hemos podido hablar en las últimas horas". Además, ha puesto el foco en "un factor que no teníamos en anteriores ofensivas y es que parece que los islamistas tienen ahora mismo dentro de la franja más de 100 rehenes".

Los rehenes, clave en el transcurso de la guerra

Precisamente este último punto es una de las claves que van a marcar el transcurso de la guerra: "Viendo un poco como es el pasado de este conflicto, el objetivo número uno de los rehenes y de los cuerpos es un futuro intercambio. De hecho, desde la parte política del movimiento islamista han declarado que su primera petición va a ser que Israel limpie sus cárceles de presos palestinos".

"El gran objetivo de Hamás es conseguir un gran intercambio de presos. Nadie olvida que en 2011, Israel accedió a cambiar un solo soldado por 1.027 presos palestinos. Ahora hay decenas de israelíes en manos de Hamás. Ni las propias autoridades de Hamás han podido determinar cuántos rehenes tienen en su poder. Esto va a ser clave tanto para ese intercambio como para la evolución de la guerra, porque si Israel quiere hacer una incursión, esto va a pesar mucho", ha explicado el periodista a Carlos Herrera.

La población, en "shock" por el estallido del conflicto

Por último, ha analizado cómo está la población tras las primeras horas de guerra: "Están en estado de shock, hay enfado, ansiedad, nerviosismo. He vivido las últimas ofensivas desde 2008 y no me había encontrado con esa sensación de inseguridad, por primera vez han visto como ese sistema multimillonario que habían ido levantando ha hecho aguas".

"Piden respuestas, exigen a su primer ministro, Netanyahu, que expliquen cómo ha sido posible esta infiltración masiva del enemigo en su propio territorio. De momento la única respuesta del ejército es que están en guerra, y después ya se hará una investigación. Hay miedo a que los milicianos de Hamás se hayan podido mover por otros puntos del país", ha concluido.