Carlos Herrera descubre en directo el dato personal que le conecta con Tamara Falcó: "Se te ha ido la lengua"

La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva es una de las más esperadas de la crónica social. No obstante, la pareja ha decidido posponer la fecha. Hace unas semanas, la marquesa de Griñón anunció que se iban a casar el 17 de junio, el mismo día que tenía previsto antes de que acabara anulando su compromiso con el empresario. "Será una boda no demasiado grande, con nuestros familiares y amigos más cercanos. La celebración será en el palacio de El Rincón y la fiesta comenzará por la tarde", decía entonces a la revista ¡Hola!

A pesar de ello, parece que se han visto obligados a cambiar la fecha. Esta noticia ha revolucionado a los seguidores de la pareja, por lo que también ha llegado hasta 'Revistas del corazón', espacio presentado por María José Navarro en 'Herrera en COPE'. "Tamara Falcó ha cambiado la fecha de la boda, al 8 de julio", comienzan diciendo.

"¡Anda! Mi cumpleaños, claro", exclamaba de pronto Carlos Herrera, confesando así que esté cambio de fecha coincide con el día que cumple 66 años. "¿Es el 8 de julio? Mira, la primera vez que lo dices. Ahí te hemos pillado, eh. Se te ha ido la lengua", reaccionaba Navarro entre risas.

"Lo han cambiado porque..."

"Dicen que lo han cambiado porque algunos de los familiares que quieren mucho, tanto Íñigo como ella, no podían ir en las primeras fechas y por eso lo han cambiado. Tengo que decir que algunos de sus patrocinadores no deben de estar muy contentos", explica Navarro sobre el motivo que les ha llevado a tomar esta decisión.

"Aún está con el vestido de novia que no se ha decidido, está viendo diferentes propuestas", agrega. "Ha dicho que el convite va a ser en el Palacio del Rincón, y que no está en venta, que se dijo que se iba a vender. Y también dice que no está embarazada", lee la comunicadora en la revista, desmintiendo así todos los rumores.

Por ello, parece que, a excepción de la fecha, todo el plan de la boda se mantendrá. El Rincón será el paisaje de ensueño en el que la pareja sellará su amor, después de comprometerse en el Polo Norte tras su reconciliación. Tiene un significado muy especial para Tamara: la finca perteneció a su padre, Carlos Falcó, quien falleció en marzo de 2020.