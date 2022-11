Carlos Herrera deja claro a Mari Jose a quién no quiere que critique en el programa: "Son amigos míos"

La princesa Kalina y Kitín Muñoz acaban de cumplir 20 años de casados. El pasado 26 de octubre, la pareja celebró su aniversario de boda y para ello organizaron una fiesta en Bulgaria, donde viven desde hace años.

La celebración no fue multitudinaria pero a ella no faltaron Simeón II, padre de Kalina, y jefe de la depuesta Casa Real búlgara, la directora de protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Simeonova Boriana; el embajador de España, Alejandro Polanco; la embajadora del Reino de Marruecos, Zakia El Midaoui; el embajador en la Santa Sede, Bogdan Patashev; el director del Museo Parque de Vrana, Ivailo Schalafoff, o el secretario del rey Simeón, Yavor Kirylof.

"Nuestros 20 años han pasado muy felices, con los pies en la tierra", decía el explorador en una reciente entrevista. Estos últimos años, el matrimonio ha vivido entre España, Marruecos y Bulgaria, junto a su hijo Simeón, de 15 años. "De Kalina puedo decir que me enamora su autenticidad, generosidad y el gran corazón que tiene", apunta Muñoz sobre su esposa.









"De las amistades del jefe no se puede decir nada"



Esta noticia ha llegado a 'Revistas del corazón', sección de 'Herrera en COPE' con María José Navarro al frente. "Kalina y tu amigo, Kitín Muñoz, acaban de cumplir 20 años de casados", comienza informando la comunicadora, señalando la amistad entre Muñoz y Carlos Herrera. "No dirás lo que he dicho, ¿No?", dice una colaboradora, preocupada por si desvelaban lo que había dicho sobre la pareja fuera del directo.

"No. No lo voy a decir porque ya sabes que aquí de las amistades del jefe no se puede decir nada", reacciona Navarro, haciendo referencia a que no critican a los rostros reconocidos que tienen amistad con el presentador. "Son amigos míos", corrobora Herrera. "Por eso. Hay que pasar página a página... Y no puedes hablar de nadie...", bromea la conductora del espacio. "Cuidado, eh", insiste Herrera.

"Se han ido a vivir a Bulgaria y ellos van como siempre, alternativos. Ella va de princesa zíngara y él va del Coronel Tapiocca, como siempre", señala Navarro tras analizar las vestimentas del matrimonio durante la fiesta de celebración por su aniversario. "Pero el niño va de notario. Es al revés...", añade la comunicadora. "El niño va vestido de notario, con chaqueta y todo. Ella lleva incluso un loro en el hombro y el niño de notario... El loro, por cierto, es precioso", reflexiona.