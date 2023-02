Carlos Herrera no se corta sobre lo que piensa de Xavi como entrenador del Barça: "Un bache"

El comunicador líder del prime time de la radio,Carlos Herrera, no se cortaba esta semana a la hora de sincerarse sobre qué opina de Xavi y de la temporada de FC Barcelona con él como entrenador. El director de 'Herrera en COPE' comentaba precisamente en el magacín matinal la situación del club, que se enfrentará en la semifinales de la Copa del Rey al Real Madrid, mientras se mantiene como líder de la Liga a pesar de haber sido eliminado de la Champions en fase de grupos.

El comunicador de COPE lanzaba una apreciación sobre los datos que arrojaba Naranjo hace sólo unos días: “Por cierto, he estado estudiando los datos de la Liga y fíjate, el Barcelona acaba con 50 puntos sobre 57 en la primera parte de La Liga, solo ha perdido 7 puntos”. Unas cifras que mantienen por el momento al club culé en lo más alto de la clasificación, varios puntos por encima del Madrid, que está teniendo una temporada más irregular en Liga que los azulgrana.

GRAFCAT5395. SANT JOAN DESPÍ (BARCELONA) (ESPAÑA), 27/01/2023.-El técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández (d) y el defensa del FC Barcelona, Eric García (i), durante el entrenamiento que realiza la plantilla barcelonista para preparar el próximo partido de liga que disputarán mañana ante el Girona FC en el Estadi Municipal de Montilivi.EFE/ Alejandro García









Herrera no se corta al opinar sobre Xavi

Unos datos que ha querido valorar Herrera: "Sí sí, no está mal y estábamos diciendo el Barça, Xavi, el fracaso..." Por su parte, Naranjo apuntaba que “va a ser muy difícil que el Barcelona pueda mantener ese ritmo porque entonces acabaríamos una liga de 100 puntos, que el Madrid el año pasado ganó la liga con 86. Una liga con 100 puntos son muchos puntos”.

"Hombre lo largo de un campeonato, muy bien has de estar para que no te venga un bache, antes o después, a todos los equipos”, advertía el director de 'Herrera en COPE. Al hilo, Naranjo recordaba que ahora el Barcelona tendrá que jugar la Europa League, “que eso quiera o no es desgaste”. “Tiene la Copa del Rey, que es en un partido nada más o dos. Y luego que el punto de forma física de la gente no es un valle siempre, es un pico de montaña, sube y baja, sube y baja sube y baja y normalmente la preparación es para que estén bien sobre el mes de abril o mayo”, concluye.









Por qué Herrera dejó de ser del Barça



Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y es que no es la primera ocasión que aprovecha el comunicador para dar su opinión futbolística, y concretamente sobre el Barça, en 'Herrera en COPE'. Ya hace varios meses, en octubre, el presentador confesaba cuándo y por qué dejó de ser 'culé'. Herrera aseguraba, a raíz del resultado del Clásico (3-1 a favor del Madrid) que él no tiene "ningún rencor contra el Barça. No, ni mucho menos. Yo no le deseo nada malo al Barça. No soy del Barça, pero no le deseo nada malo al Barça", señalaba.

El director de 'Herrera en COPE' recordaba así cómo era el Fútbol Club Barcelona que él conoció en su juventud: "El club era un club que no estaba al servicio de las causas innobles de la política. Que es lo que han hecho con el Barça los Laporta y compañía", criticaba. "Núñez se resistió bastante y después Gaspart también se resistió bastante en poner el Barça al servicio de los 'procés' y de todas estas idioteces históricas. ¿Qué han conseguido? Que el Barça sea un fiel reflejo de la decadencia de Cataluña", terminaba por señalar.

"Eso es lo que han conseguido. Nada más. Y ya se vio. Y sí que ha hablado cuando el Barça le ha metido cuatro al Madrid o seis. Sí, claro, de más de hecho, claro, para que luego entonces hablen los del Madrid, y usted por qué dice que tal y cual...", comentaba sobre la situación que atravesaba el club en octubre.