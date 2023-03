Carlos Herrera confiesa el plato que nunca ha probado y el equipo no puede contener la risa: "Demasiado"

La gastronomía se ha convertido en protagonista en 'Herrera en COPE'. Ha sido durante las 'Crónicas Perplejas' de Antonio Agredano, en las que el colaborador mezcla lo "cotidiano y exótico" aportando su particular punto de vista. En esta ocasión, se ha referido a diversos alimentos cuyo nombre no les hace justicia o pueden llevar a engaño, un análisis que ha terminado con una confesión personal por parte de Carlos Herrera.

En primer lugar, Agredano se ha referido al tocino de cielo. "No se puede mentir más en menos palabras. Ni es tocino, ni está tan bueno. Imagínate morirte y tener que hincarle la cuchara a un postre así", comenzaba diciendo el colaborador, antes de hacer mención a un segundo postre que tampoco le gusta.

Tocino de cielo, coulant o pan de gambas

"Tocino de cielo. El postre que más odio. Seguido, muy cerca, por el coulant, que suena mejor que sabe. Ese dulcecito insípido que ni sabe a chocolate ni sabe a bizcocho. Que está en mitad de la nada, como yo cuando acompaño a mis hijos a los cumpleaños de sus amigos del cole", apuntaba Agredano, asegurando que "desde el pan de gambas, que ni es pan, ni tiene gambas, no se había visto una estafa parecida en la gastronomía".

En este punto, el debate se centraba en pedir postre o no cuando sales a comer o cenar fuera de casa. "Hay dos tipos de personas. Los que no piden postre y los que no piden postre y se comen el tuyo. Estos últimos merecen, directamente, cárcel. Hay quien se come una naranja, que es una cosa vintage. Ese cuchillo con su mango de plástico blanco y el platito para echar las cáscaras".





Tras la reflexión, Agredano confesaba que nunca toma postre. "Si me quedo con hambre, pido más chicharrones. Donde se ponga un papel pringosito, que se quiten los brownies. Lo mismo es una tabla de quesos con vino que un café con un arroz con leche. Arroz con leche. Es que me da cosa nada más de decirlo. Muy en contra de los postres. Lo digo claro. Si hay hambre, más vino y más picoteo. Los almuerzos solo se acaban cuando los camareros empiezan a poner las sillas encima de las mesas y sacan la fregona. Tomar postre es de cobardes", afirmaba con rotundidad.

El plato que nunca ha probado Carlos Herrera

Tras escuchar al colaborador, Carlos Herrera cerraba la sección, recordando que Agredano estaba "defendiendo a la ciudadanía de esa denominación, a veces contradictoria, que tienen los platos de comida". Se fijaba en el tocino de cielo y confesaba que "nunca" lo ha probado, provocando las risas entre los colaboradores presentes. Estos aseguraban que hay "maravillosos", como "el de café que hacen en Murcia", mientras el comunicador aseguraba que es "demasiado dulce" para su gusto.