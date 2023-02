Carlos Herrera confiesa la afición a la que acaba de apuntarse recientemente: "Ya madurito"

En 'Herrera en COPE', los colaboradores han hablado de las personas más mayores que deciden aprender nuevas aficiones, que normalmente se hacen a edad más temprana. "Gente que a los 80 se pone a correr...", señalan los colaboradores, algo críticos. "Si no has currado antes y te pones a los 80...", deja caer Carlos Herrera. "Herrera, ¿Tú has hecho algo de más madurito?", han querido saber.

"Herrera... Yo conozco a alguien que ha empezado a tocar la guitarra ya madurito...", insisten. "Yo", reconoce Carlos Herrera. "Además, y como toco la guitarra eléctrica señores", añade el presentador, dejando claro que no se le da nada mal. "Y haciéndolo bien", corroboran sus compañeros.

De esta manera, Herrera se ha incluido en "los maduritos" que se lanzan a aprender un nuevo hobby a pesar de ya considerarse mayores, ya que nunca es tarde para aprender nuevas aficiones y disfrutar de ellas.

"¿Algún truco para recordar cosas?"



Por otro lado, el presentador del programa ha compartido con los oyentes el truco que emplea para que no se le olvide ninguno de sus compromisos. "¿Algún truco para recordar cosas?", se preguntan los colaboradores de 'Herrera en COPE'. Ante esto, Herrera ha querido confesar su truco y cómo lograr que no se le olvide nada durante el día. Se trata de una agenda, la que lleva consigo a cada lugar para tener apuntado todo lo que le espera el resto de la semana.

"Mi agenda milagrosa. Es una agenda que me acompaña todos los días del año, a todas partes, donde tengo apuntada cada cosa. Gracias a ella no patino. A veces que he quedado en tal sitio y tal hora y no te acuerdas", comienza contando el presentador. "¿Guardas todas las agendas que van terminado?", quiso saber Alberto Herrera.

"Sí. Porque de esa manera tengo control de cómo han variado los años con las cosas", reconoce Herrera, haciendo referencia a que le gusta conservar las cosas que tenía apuntadas en años anteriores. "Esta agenda es lo mejor que se puede tener", insiste, resaltando así su importancia.