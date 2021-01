Carlos Herrera desvela la confesión que le hizo Zapatero sobre el Plan-E: "Ya vimos lo que activó"

La crisis sanitaria tiene todos los ingredientes para traernos una inevitable crisis económica. Muchos españoles ya están viéndose afectados por las embestidas que confinamientos y demás suerte de restricciones han tenido sobre sus negocios y, las previsiones sanitarias no hacen sino ennegrecer un horizonte del que apenas se puede decir algo claro. Es por ello que desde distintos medios ya se apunta a un supuesto plan de recuperación y activación económica que pondría en marcha el gobierno de Sánchez. Una especie de 'revival' del Plan-E de Zapatero que muy poco ha gustado a Carlos Herrera.

Herrera desvela la confesión que Zapatero le hizo sobre su Plan-E

Analizando la actualidad económica en el primer tramo del programa 'Herrera en COPE', se recordaba el fallido Plan-E que puso en marcha el gobierno socialista de Zapatero para tratar de paliar los efectos de la crisis de 2008. Una idea, la de recuperarlo para luchar contra los efectos de la pandemia de coronavirus, que ha provocado una sonada reacción de Herrera: "Lo que nos faltaba la repetición del Plan-E", ha exclamado.

"Llenar de rotondas y redondas en los pueblos de España y gastar dinero", ha resumido Carlos Herrera el cometido principal que supuso el plan desarrollado por el equipo económico de Zapatero. "Yo no sé exactamente cuánto costó el Plan-E, pero sí recuerdo una noche con Rodríguez Zapatero", tras lo que Herrera se ha dispuesto a revelar una anécdota con el expresidente socialista que le habría detallado algunos de los entresijos de un plan que terminó por demostrarse fallido.

"No me dejará mentir el espíritu que anida, el espíritu del langostino de 'Casa Bigote', que era testigo de cómo cuando él anunciaba el Plan-E yo le preguntaba: "Pero, ¿tenemos dinero para eso?" Y me dijo: "Claro que tenemos dinero. Tenemos dinero para eso y para más", le confesó Zapatero a un atónito Herrera.

El Plan-E y el Plan-Sánchez

Tras la anécdota, Carlos Herrera se ha lanzado a analizar aquellas palabras que hoy resuenan con tanta fuerza, a la vista de lo ocurrido: "¿Y eso no es malgastar dinero que va a parar a la mano del que va a hacer...?", pregunta a la que Zapatero le respondió convencido: "No, no, eso activa la economía", sentenciaba el expresidente.

"Bueno, ya vimos lo que activó la economía", concluía Carlos Herrera tras plantearse la posibilidad de que el ejecutivo de Pedro Sánchez, como hiciera el de José Luis Rodríguez Zapatero tras la crisis de 2008, decida comenzar un plan de estímulos económicos que suponga más gasto y una reactivación de la economía en entredicho.