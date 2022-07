Carlos Herrera confiesa la ciudad de España en la que le habría gustado nacer: "Sería insoportable"

Uno de los puntos fuertes de España es, sin duda alguna, su amplio panorama gastronómico. Pese a ello, como sucede en muchos ámbitos de la vida, siempre hay lugares que se posicionan por encima de otros en función de nuestros propios gustos. La comida no es ajena a ello, y entre las regiones de nuestro país, Galicia, Cantabria, Asturias, País Vasco y Navarra son las regiones que componen la denominada "cocina del norte de España". Las dudas sobre cuál de todos estos puntos es mejor para ir a comer es un debate tan antiguo como vigente, tal y como ha demostrado el propio Carlos Herrera al ser preguntado por una oyente.

¿Dónde prefiere comer Herrera?

Aprovechando su estancia durante estos días en la ciudad de Bilbao, desde donde dirige Carlos Herrera el programa de este jueves, el almeriense se sincera ante el público expresando sus preferencias respecto a la gastronomía del norte del país, especialmente la de dicha ciudad.





"En el País Vasco se come maravillosamente bien. Además, esto sucede en cualquier “tugurio” que entres. Yo he estado en el “Bilbao Berria” que es un sitio muy agradable, donde inevitablemente voy a ver a mi amigo Amancio Alcatezarra, porque es además un sitio arriba desde donde los bilbaínos van a ver cómo se ve Bilbao sin ellos. El “Amaren”, la “Antigua Cigarrería”,... lugares absolutamente maravillosos", responde Herrera al ser preguntado por si es capaz de decir un sitio donde se coma mejor que en el País Vasco.

Continuando con su respuesta, el periodista pone en valor todas las regiones del norte del país, asegurando de primera la calidad de dichos sitios: "La verdad que el norte es una oferta permanente. Fíjate, Asturias, Navarra o Galicia son una garantía. Entres en el “buchinche” que entres es muy difícil que te equivoques".

¿En qué ciudad le hubiese gustado nacer a Carlos Herrera?

"Tú sabes que yo soy muy bilbaíno. Me hubiera gustado ser de Bilbao, porque además sería insoportable, ya lo he dicho muchas veces. Ya lo soy bastante, pero siendo de allí ya no habría quien me aguantaría, como decimos aquí", expresa Herrera entre risas al intentar "mojarse" por el sitio en el que se quedaría a comer para el resto de su vida, si no le permitiesen ninguno más.





Está clara la querencia de Carlos Herrera por la ciudad vizcaína y desde allí, desde COPE Bilbao, ha podido este jueves dirigir el primer tramo de 'Herrera en COPE'.

Sin olvidar a otros puntos del País Vasco, el locutor ha destacado a Donosti manifestando que "es una belleza y un regalo para los sentidos". Llegados a este punto, siguiendo el recorrido del mapa nacional, Herrera se acuerda de los restaurantes y de la buena ubicación que es Vitoria: "Es un comedor maravilloso, es un salón. Es una ciudad muy bonita donde hace un poquito de fresquito, lo cual siempre está bien en invierno"

"Estos días por aquí ha sido de rebequita. Y mira que ha hecho en Bilbao un calorazo la semana pasada que parecía esto Sevilla en julio", añade el locutor en tono humorístico, buscando dar la puntilla a su estancia en dicha ciudad.