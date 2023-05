Carlos Herrera recuerda las circunstancias de la muerte de Antonio Herrero hace 25 años: "No habría ocurrido"

Hace 25 años se apagó la voz de Antonio Herrero. Hace 25 años la radio, y esta casa, la Cadena COPE, se quedaron huérfanas tras conocerse la muerte del periodista que, viniendo de la exitosa Antena 3 Radio, se había convertido en uno de los periodistas más influyentes de España.

Este martes, precisamente 25 años después, Carlos Herrera ha querido homenajear a Antonio Herrero recordando las circunstancias que rodearon al trágico accidente que acabó con su vida: "De 100.000 veces repetirse el mismo hecho, no habría ocurrido". Escucha el homenaje completo en el siguiente audio:

25 años sin Antonio Herrero, "el primero de la mañana" Este segundo día de mayo se cumple un cuarto de siglo de aquel 2 de mayo de 1998, día en el que la radio española perdió a uno de sus más grandes Raquel Pérez Polo 02 may 2023 - 11:48

Audio





Antonio Herrero visto por Carlos Herrera: "Con poderosos enemigos"

Carlos Herrera, en el audio anterior que ya puedes escuchar íntegro, ha querido recordar a Antonio Herrero de la siguiente forma: "Hoy hace 25 años, y recuerdo bien aquel día, un cuarto de siglo ya, 2 de mayo de 1998, cuando murió Antonio Herrero. Yyo ya no estaba en COPE, me habían echado. Hacía poco, pero recuerdo que aquella mañana era una Feria de Sevilla en la que de manera perpleja, nos llega la noticia de que ha fallecido Antonio Herrero. Quiero recordar que me llamó Juancho Armas Marcelo o escuché un mensaje que me dejó en el teléfono. Y no le di ninguna credibilidad, ¿cómo era posible que hubiera muerto Antonio?", se preguntó entonces el hoy director de Herrera en COPE.

Antonio Herrero hacía "buceo en Marbella. Ya la historia es conocida", ha recordado Carlos. "Antonio hacía las mañanas en esta misma casa, que fue una casa que desde entonces se llevó un mazazo terrible. Desmontó prácticamente el organigrama de toda la programación, pero eso es lo de menos", le ha restado importancia, para destacar la desgracia humana que supuso aquel desafortunado accidente.

"Lo de más era la vida de un tipo de 43 años con una fuerza mediática tremenda en España, con poderosos enemigos en todas partes. Porque sí que es verdad, Antonio exhibía una independencia absoluta. Absoluta. Y su criterio era el que le hacía llevar o tomar determinadas informaciones y posturas ante determinados hechos", ha recordado Herrera sobre Herrero.

Antonio fue un periodista que "ayudó mucho, y de qué manera al Partido Popular, para acabar con el tiempo de Sánchez. Pero luego también el Partido Popular quiso sacarlo de en medio, en cuanto empezó a censurar al Partido Popular", ha recordado Carlos, destacando la independencia de la que siempre gozó el comunicador de COPE.

El 'antenicidio' que llevó a Antonio Herrero a COPE

"Fue una muerte fortuita, desgraciada, que de 100.000 veces repetirse el mismo hecho, no habría ocurrido. Pero el recuerdo de aquel día en Marbella, efectivamente, donde fuimos a despedirle, incluso los que no éramos amigos de él. Para COPE fue un duro golpe y también para la radio española que venía del 'antenicidio' de Prisa", ha recordado, para explicar brevemente en qué consistió este hecho histórico de la radio española.

Por aquellos años, "la Ser había conseguido el liderato tras la operación política para cargarse a Antena 3, que se lo había quitado anteriormente. Y los que desembarcaron de Antena 3 en COPE consiguieron seguir dando la batalla y ser líderes. Para que vean ustedes lo de la historia que tiene la mañana de esta casa que usted y yo seguimos compartiendo a día de hoy", ha terminado por recordar Carlos Herrera, quien no ha dudado en mandar un mensaje final: "Mi recuerdo para Antonio Herrero y abrazo a toda su familia. 25 años después".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los mejores momentos de Antonio Herrero en COPE

Podemos contar por decenas los momentos emocionantes que vivimos con Antonio Herrero en la antena de COPE. Uno de los momentos más recordados en su trayectoria en COPE sucedió el 7 de julio de 1997. Aquel día, Antonio visitó el zulo en el que Ortega Lara había permanecido secuestrado más de 500 días.

Cumplidos los 25 años de su muerte, el recuerdo de Antonio Herrero sigue estando muy vivo entre nosotros. Su aportación a la radio fue mucha y muy especial. Una de las voces más importantes de la radio española.

Rodeado de polémica, con un estilo muy personal y un olfato para detectar lo que iba a ser noticia, excepcional. El 30 de abril de 1998, sin saber que sería su último programa de radio, se despidió por última vez de sus oyentes en antena. Y, paradójicamente, le pidió precaución en la carretera. 25 años de la muerte de una de las voces más importantes e influyentes de la radio de los años 90.