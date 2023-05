25 años sin Antonio Herrero, "el primero de la mañana"

"Miren, hoy hace 25 años y recuerdo bien aquel día. ¡Un cuarto de siglo ya! 2 de mayo de 1998 cuando murió Antonio Herrero. Recuerdo aquella mañana, era Feria de Sevilla, en el que de manera perpleja nos llega la noticia de que ha fallecido Antonio Herrero", así comenzaba esta mañana el recuerdo del que fuera "el primero de la mañana", de otro de los grandes de las ondas y primero también en su franja horaria, Carlos Herrera.

Sí, hoy se cumplen 25 años de la muerte de una de las figuras de la Historia de la Radio de España, que si no hubiera muerto a los 43 años, hoy, cuando hubiera peinado canas con 68 años, no sabemos que límites habría superado en el examen implacable del EGM.

Audio





Aquel 2 de mayo de hace 25 años ( los que trabajamos en la radio, ya saben, decimos aquellos de yo estaba... cuando me enteré), la radio y, en especial la Cadena COPE, como recordaba Herrera esta mañana, recibía "un duro golpe y, también, la radio española que venía del antenicidio de PRISA. La SER había conseguido el liderato tras la operación política para cargarse Antena 3, que se lo había quitado anteriormente.

Y los que desembarcaron de Antena 3 en COPE consiguieron seguir dando la batalla y ser líderes. Para que vean ustedes lo de la historia que tiene "la mañana de esta casa que usted y yo seguimos compartiendo a día de hoy".

Antonio era un hombre muy muy simpático tanto como profesional. Quienes formaron parte de sus equipos van más allá, "un animal del periodismo. Jamás he visto a nadie con tanto olfato para detectar lo que iba a ser noticia, para “crear” una noticia", dice de él Beni Armada, que llegó a COPE de Antena 3 con él.

Te podía gustar o no su estilo, pero no se puede poner en duda su capacidad para despertar sensaciones como la de poner los pelos de punta con sus descripciones. Los detalles y la forma de contar cómo era el zulo en el que ETA mantuvo secuestrado a Ortega Lara 532 días.

Audio





"Periodista independiente, crítico, incisivo con un olfato periodístico único y privilegiado para ver lo que otros no podían", me dice Nicolás Rubio (también formó parte de su equipo en COPE). Y va más allá, "nos obligó a todos a poner el despertador para escucharle".

Porque por Antonio comenzaron todos (las estrellas de las otras cadenas), a querer empezar antes y así fue, la información ya no paraba, madrugaba. "Era ganador nato", que no contemplaba la renuncia "antes la muerte que la derrota" porque un ser "lo más parecido a una ostra con perla" era parte de su forma de ser hermética a la vez que abierto y fascinador", palabra de Luis Herrero.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Audio





A Luis le conoció en uno de esos internados, a ambos el periodismo les venía de casta. Hijo y nieto de periodistas, se formó en la Universidad de Navarra. Trabajó en El Norte Deportivo, Diario de Navarra, El Pensamiento Navarro y finalmente en ABC y Europa Press, de la que su padre había sido cofundador.

Su camino en la radio comenzó en 1982, al inicio de las emisiones de Antena 3 Radio. Con 'El primero de la mañana' se conviertió en líder de audiencia. No era el que tenía la mejor voz, "aspera", pero imponía esa forma "tan personal" de hacer periodismo.

Audio





"Comprometido con la búsqueda de la verdad y la independencia. Siempre pendiente de la información", no paraba nunca ni dejaba parar a los del equipo, "no había día que no llamase para saber sí había alguna novedad", rememora Cristina Platero que entonces, como ahora, se dedica a la no menos importante labor de producción.

Pero no todo era la radio ni el periodismo, pese a ser periodista de "raza y casta", era "disfrutón, travieso..., un niño grande; amigo de sus amigos. Muy leal y generoso. Libre, independiente y valiente, un ecologista de los de verdad" me dice Mónica Eguilior que ahora está en el equipo de Herrera y que llegó a COPE con Antonio.

Carlos Herrera y Antonio Herrero coincidieron en el espacio y el tiempo en estas ondas, las de COPE. Coincidieron y tenían un pequeño (o gran, según se mire) pique, que como también recordaba Herrera en su emocionado recuerdo a Antonio, le supuso el despido a Carlos. Quien les escribe era testigo diario de ese tuya-mía. Si me lo permiten, les cuento como el boletín de las 10.00 horas nunca conseguía ser puntual.

¿La culpa? El ansia de antena, las ganas de radio de Antonio Herrero que le llevaba a perder la noción del tiempo. El caso es que los que hacíamos los boletines, nunca sabíamos a ciencia cierta si las noticias de las 10 iban a entrar a las 10.05, las 10.10 o incluso a las 10.20 minutos como ocurrió un día. Retraso de las noticias y retraso que ya acumulaba el programa de Carlos que iba a continuación. "Las diez y Antonio Herrero", comenzaba cada mañana Herrera. El resto, es historia.