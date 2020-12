Cuando casi toda Europa ha empezado el proceso de vacunación contra la covid-19 y el día en el que Reino Unido ha autorizado la vacuna de Oxford, en ‘Herrera en COPE’ viajamos hasta Londres para conocer cómo está allí la situación.

Hablamos con Carlos Romero, español enfermero que lleva seis años trabajando en Londres en una residencia de ancianos y que ya ha sido vacunado con la de Pfizer y está a la espera de que se le suministre la segunda dosis la semana que viene.

Sin embargo, para sorpresa de Carlos nos cuenta que “me estoy encontrando con gente que trabaja en residencias de ancianos que no quieren ponerse la vacuna y no lo entiendo”. Y en este sentido, comenta que “mantengo algunas conversaciones con algunos compañeros y les digo que yo me he vacunado y que no he tenido ningún problema, que no he tenido ningún efecto secundario”.

Critica este enfermero que “hay cierta desinformación sobre las vacunas y estamos también intentando luchar contra eso, la batalla de la información”.

Por otro lado, Carlos se alegra de la autorización por parte del Reino Unido de la vacuna de Oxford porque ”significa que ya podemos empezar las vacunaciones masivas y podemos dar la batalla al virus que aquí en Inglaterra estamos perdiendo la batalla contra él”.