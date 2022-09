El cambio de postura del PSOE sobre el impuesto a las grandes fortunas en solo tres meses

El 6 de junio, Patricia Blanquer, diputada socialista, denfendía en el Congreso rechazar el impuesto a las grandes fortunas con argumentos de peso: "Mi grupo no puede apoyar la propuesta planteada hoy aquí. Y no lo podemos hacer especialmente por tres motivos: en primer lugar, porque proponen un impuesto de ámbito estatal, que supondría una recentralización de la política tributaria sobre el patrimonio, no consensuada. Un consenso imprescindible en un Estado autonómico. Los socialistas sí respetamos las competencias autonómicas porque somos constitucionalistas". Tan solo le han bastado tres meses después al PSOE para cambiar de opinión. Y, esto, ha sido a raíz de que Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, haya decidido retirar el impuesto de patrimonio. Ante este giro de guion del partido socialista, Carlos Herrera, director de 'Herrera en COPE', ha reflexionado sobre lo que pasaría si se llevase a cabo: "Eso supone una doble imposición, yo te cobro a ti por tu patrimonio, un impuesto a los ricos, y usted dirá ¿pero si yo ya pago el imuesto de patrimonio? Ah, muy bien, entonces se lo descuento, y usted no lo paga, solo lo pagan íntegramente allí donde no haya impuesto de patrimonio ¿y dónde no hay? En Madrid y Andalucía. Tema solucionado. Por la puerta de atrás yo reinstauro el impuesto de patrimonio en Madrid y en Andalucía".

Este mismo miércoles, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados se abría la posibilidad de crear un impuesto especial a las grandes fortunas. Era la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la que volvía a incidir en que este Gobierno quiere diferenciar alos "privilegiados" y la "clase media trabajadora". Tras esto, el Ejecutivo avanzaba al día siguiente que ya estaban trabajando en un nuevo gravamen temporal para las grandes fortunas, que empezaría a aplicarse en 2023 y que solo afectaría a "personas millonarias". Por lo tanto, los técnicos están estudiando esta nueva fórmula. Cabe recordar que se trata de una reivindicación histórica de Unidas Podemos: "Tenemos que pedir un mayor esfuerzo a las grandes fortunas, a los que tienen más capacidad económica, en detrimento de la clase media de nuestro país". Lo que pretendían era crear una nueva figura fiscal para que las fortunas que superasen los 10 millones de euros tuviesen que pagar más impuestos. La razón que dieron por aquel entonces desde el Ejecutivo fue que no era el momento debido a la situación actual de crisis. Al 'no' del PSOE se añadieron El 'no' del PSOE el PP, Vox, Cs, PNV y PDECat.

También, durante esta semana hemos hablado en COPE con un experto fiscal, el economista Javier Santacruz, quien aseguraba que este nuevo impuesto sería estatal y complementario al de patrimonio, lo que plantearía problemas legales: "Es exactamente la misma figura que el impuesto de patrimonio, además no podría subir a partir de un determinado umbral porque se convertiría en un impuesto confiscatorio y eso lo prohíbe la Constitución", explicaba.