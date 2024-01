Va a Málaga con el carnet de conducir recién sacado y lo que le pasa con unos albañiles no lo olvidará jamás

Este jueves, preguntamos a nuestros 'fósforos' sobre anécdotas del carnet de conducir. ¿Cuánto tiempo tardó en sacárselo? ¿Es torpe conduciendo? Atento a lo que le pasó a Ángel, un oyente, cuando fue a Málaga con el carnet recién sacado. Puedes escucharlo aquí.

Ángel ha comenzado su intervención explicando que, en su caso, cuando se sacó el carnet trabajaba en una carpintería. "Llevaba quince días con el carnet, el repartidor se puso enfermo y me tocó a mí. Me mandaron a Málaga. Cuando empecé a ver eso dije 'bendito sea'. Y con un papel, que no había ni GPS".

Este oyente empezó a dar vueltas por Málaga y cada vez estaba más nervioso. "Pasé al lado de un andamio con albañiles. Yo oía nada más pegar voces. Y en eso que cuando paro más adelante y me doy cuenta de que le había pegado un viaje al andamio y que lo había desmontado".





Más oyentes. El caso de Luz también es muy divertido. Le ha contado a Alberto Herrera que se sacó el carnet muy joven. Lo que pasa es que lo aprobó a la sexta. "Me ponía tan nerviosa que era incapaz de ver absolutamente nada. Hace ya de esto 25 años".

Manuel, en cambio, se sacó el carnet a la primera. Tanto de coche como de moto. Sin dar ni una sola clase. "Yo empecé a trabajar de mensajero en el año 75. Yo llevaba ya diez años de experiencia. Suerte que tuve que no pasó nada", narra en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Nunca le pararon, ni tuvo un accidente ni nada. María José Navarro, a raíz de este relato, reflexiona que era muy común que el padre llevase al niño encima mientras conducía. Determinadas prácticas que ahora serían impensables.

"Me bajé del coche y paré al primero que venía para que me girase el coche"

María es otra 'fósfora' que dice que es muy torpe al volante. "Aquí en España no tenía carnet. Nos fuimos a vivir a un país extranjero. Nos fuimos toda la familia. Allí no había mucho transporte público porque a partir de los 16 años ya se podía sacar el carnet". Al mes, decidió presentarse.

No tenía mucha idea del idioma y cuenta que una amiga que era profesora de autoescuela le dio unas clases. Así estuvo como dos meses. Y decidió presentarse. Al poco tiempo, mira lo que le ocurrió. "Un día, tenía que ir a casa de una amiga. Estaba a cinco calles. Me senté en el coche y dije que no daba la vuelta, que era muy estrecha". Así que se bajó del coche, paró al primero que venía y le pidió que le diese la vuelta.





"El hombre me miraba con una cara.... pero me dio la vuelta al coche y ya me fui para casa", relata.

José Miguel, antes de contar su historia, ha saludado a todos los colaboradores y a Alberto Herrera. Inmediatamente después, asegura que se sacó el carnet en el 93. Tiene una amiga que se presentó entre teórica y práctica unas 100 veces. Y puede corroborarlo. Añade que vio al cabo de los años, el hombre ya estaba jubilado, al dueño de una autoescuela.

"Hablando un día me dijo que cuando cerró la escuela por jubilación, llevaba sobre 10 años en esa autoescuela mi amiga", dice provocando las risas de los colaboradores.

¿Y se acabó sacando el carnet? Pues sí, lo consiguió, pero "es un peligro en la carretera constante. Yo no sé esa mujer el dinero que le costó sacarse el carnet de conducir". Escucha aquí la sección completa de 'la hora de los fósforos'.

Por último, José Miguel ha contado otra anécdota de un compañero de trabajo de su padre. "El hombre estaba trabajando en unas obras y un día le dije que se llevase mi furgoneta. Se subió con otra persona y tiraron dirección Vélez. El albañil que era muy tranquilo le preguntó si iban bien por ese camino".