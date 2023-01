¿Va a cambiar la guerra con los Leopard? "Ucrania ha demostrado que lo importante son los medios pesados"

Este miércoles, el Gobierno anunciaba que España se sumará al envío de carros de combate Leopard a Ucrania basándose en la necesidad de "unidad" de todos los países de la OTAN y de la Unión Europea en la respuesta a la ofensiva militar de Rusia. Tras conocerse la noticia, en 'Herrera en COPE' analizamos cuál es el estado de los carros de los que dispone España y cómo podría cambiar el curso de la guerra este nuevo envío, que también van a realizar otros países de la OTAN.

Cristian Villanueva López, director de la revista 'Ejércitos', ha dado las claves a Carlos Herrera. En primer lugar, explica que disponemos de "347 carros Leopard, divididos en dos modelos". De todos ellos, "hay unos 50 más antiguos comprados a Alemania, desplegados actualmente en Ceuta y Melilla y 53 almacenados en Zaragoza". Por su parte, los restantes, "son más modernos, fabricados en España".

Los de Zaragoza, "están bajo techo, pero bastante al aire libre". Para su conservación, "se suelen desmontar los componentes más sensibles para que no se vean afectados por el tiempo. Primero hay que seleccionar cuáles están en mejores condiciones. Se creen que unos 20 están mejor, a partir de ahí, volver a montar puede llevar unas semanas, alrededor de un mes como fecha tentativa podrían estar listos".

Ante la pregunta de por qué Robles asegura que están en un estado "lamentable", Villanueva explica que "hasta cierto punto es cierto", ya que como "no se tenía intención de volver a activarlos y se dejaron invernados como se pudo". Y añade que, "si algo ha demostrado la guerra de Ucrania es que lo que es realmente importante a la defensa son los medios pesados, en el caso de las fuerzas armadas son los carros de combate".

Diferencias entre los Leopard y los Abrams

Respecto a las diferencias principales entre los Leopard y los Abrams que va a mandar Estados Unidos, explica que ambos "parten de un proyecto común de finales de los 60" y comparten algunas características como "el cañón", pero al mismo tiempo "tienen diferencias importantes, como el carburante que utilizan". En cuanto a exigencia, los Abrams lo son todavía "desde el punto de vista del consumo y la logística".

Cuánto se tarda en aprender a manejar un Leopard

Otra de las grandes preguntas es cuánto se tarda en aprender a manejar un Leopard: "Aprender a manejarlo, teniendo en cuanto que muchos ucranianos tengan cierta experiencia, puede ser cosa de unas semanas, dos meses. El problema es asumir el cambio de filosofía de un cambio a otro. Lo difícil realmente es que hay que formar a los mecánicos, tienes que disponer de unas líneas logísticas fuertes y lo más importante es que los carros en sí mismos no te sirven para nada si no están integrados en unidades acostumbradas a operar con ellos. Todos los tripulantes de los carros tienen que saber funcionar con el resto de carros de su unidad. Siempre da un plus saber funcionar de forma integrada", detalla el experto en COPE.

Cómo puede cambiar el curso de la guerra

Por último, ha explicado cómo podría afectar al desarrollo de la guerra la llegada de estos nuevos carros. Villanueva asegura que "si llegan en cantidad suficiente y Ucrania es capaz de superar todos estos problemas" pueden "posibilitar lanzar operaciones ofensivas y decisivas". Eso sí, hay que tener en cuenta que en Ucrania "van a necesitar mucho más que los carros, ser capaces de lanzar operaciones de armas combinadas".