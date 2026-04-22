Borja Moreno, médico forense desvela cómo 'hablan' los cadáveres: "Escuchamos, pero no por las orejas"

El médico forense Borja Moreno ha desvelado en el programa 'Herrera en COPE' con Alberto Herrera los detalles de una profesión que va mucho más allá de realizar autopsias. Contrario a la creencia popular, ha explicado que la mayor parte de su tiempo la dedica a los vivos. "Nosotros somos los médicos oficiales, digámoslo así, del Ministerio de Justicia, y de los juzgados y los jueces en España", ha afirmado Moreno, subrayando que actúan como la "mano derecha" de los jueces para cualquier cuestión médica.

El trabajo con los vivos

La labor de los forenses con personas vivas abarca desde determinar si alguien "estaba en sus plenos cabales cuando cometió ese delito" hasta evaluar el tiempo de curación y las secuelas de una herida. Un ejemplo de ello es la reciente citación de Jordi Pujol por la Audiencia Nacional, que ha ordenado un examen forense para determinar si está en condiciones de declarar. "Somos los médicos forenses del cuerpo nacional de médicos forenses de España", ha recalcado Moreno para identificar al colectivo responsable de estas periciales.

Otra de sus especialidades es la sexología forense, que se centra en "cómo investigar a una víctima de un delito contra la libertad sexual", buscando indicios físicos como golpes o lesiones y tomando muestras genitales para su análisis. Moreno también ha desmentido mitos, como que pegar con una toalla mojada no deja rastro. "Las contusiones, y si no, son internas", ha aclarado, explicando que los órganos son mucho más sensibles que la piel.

La 'caja negra' del cuerpo humano

Cuando llega el momento de trabajar con un cadáver, el cuerpo se convierte en una "caja negra" que revela la historia de una vida. Para determinar la fecha de la muerte, los forenses utilizan métodos como la medición de la temperatura corporal o el análisis de los fenómenos cadavéricos si ha pasado más tiempo. La entomología forense, el estudio de los insectos, también ofrece pistas cruciales sobre el tiempo transcurrido.

Los cadáveres hablan, pero no por la boca, y que los forenses escuchamos, pero no por las orejas" Borja Moreno Médico forense

Uno de los aspectos más impactantes es el olor de un cuerpo en descomposición, que Moreno describe como "un olor dulzón", similar a "60 kilos de carne descompuesta" y que eleva "a 100" el olor de un animal muerto en el campo. También ha hablado de los "sonidos de la sala de autopsias", comparando el ruido al abrir el cráneo con el de "abrir un coco", un sonido que le impactó en su primera autopsia.

Trabajar con un cadáver putrefacto es complejo, ya que a menudo son irreconocibles y entran en la sala como "cuerpos no identificados", ha explicado. La identificación se logra mediante huellas dactilares, la dentadura o, en última instancia, el ADN. Moreno ha confesado que una de las prácticas que menos gustan es la de desfigurar el cuerpo para acceder a ciertas zonas, aunque existen técnicas para que "luego no se note" y la familia pueda despedirse.

Casos que marcan una carrera

El forense ha compartido cómo su trabajo ha sido clave para resolver crímenes. Ha recordado una llamada a las cuatro de la madrugada por un supuesto "harakiri" de un ciudadano chino. "Aquello no era un suicidio, aquello fue un homicidio", ha sentenciado. Unas lesiones ocultas en los dedos ayudaron a descubrir que se trataba de un ajuste de cuentas familiar.

Aquello no era un suicidio, aquello fue un homicidio" Borja Moreno Médico forense

También ha rememorado su primer caso, el suicidio de un hombre por ahorcamiento, y la dureza de descolgar el cuerpo con solo 25 años. "Respiras hondo y aplicas la ciencia", ha comentado sobre cómo afrontó la situación. Sin embargo, ha admitido que lo más duro de su profesión es enfrentarse a "las agresiones sexuales a niños, niñas y adolescentes", afirmando que "es lo peor de la profesión, sin duda" y que "con eso te vas mal a casa"..

Para gestionar la carga emocional, Moreno recurre a sus redes sociales, a su familia y amigos. Defiende la necesidad de actuar con empatía, saliendo "del armario negro y oscuro de las ciencias forenses" para dar a la profesión una "parte de corazón", ha concluido. Para él, el órgano más fascinante es el corazón, ya que en él se encuentra la mayoría de las respuestas en muertes súbitas. "A mí me gusta decir que los cadáveres hablan, pero no por la boca, y que los forenses escuchamos, pero no por las orejas", ha finalizado.