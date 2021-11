Blanca, enferma de covid persistente: “Hay que aprender a convivir con la incertidumbre de si te vas a curar”

Cuando en el 2020 se hablaba del covid como algo que solo ocurría en China y apenas se prestaba atención, fue cuando la profesora Blanca Quílez, de 47 años, empezó a desarrollar algunas enfermedades tales como faringitis, gripe, ahogos… Hasta el punto que le diagnosticaron una neumonía residual. Por aquel entonces, el covid ya corría por Europa.

Blanca es una de las miles de personas que tienen covid persistente. Pero ¿qué es el covid persistente? Explica Blanca en ‘Herrera en COPE’ que “es una enfermedad que te viene después del covid que es absolutamente invalidante y que te impide llevar una vida normal que se traduce en una serie de síntomas muy diversos pero con un denominador común que es el cansancio extremo, la falta de energía y las crisis”.

Entre esos síntomas que nos describe Blanca, en su caso, se trata de la disnea. Para ella “es lo más invalidante ya que cuando tengo un brote fuerte, incluso en reposo, tengo que estar en el sofá tendida boca arriba con el pecho lo más estirado posible y la sensación de que te mueres ahogada, pero estás saturando al 99%”, nos describe.

Para Blanca subir una cuesta arriba es “impensable y subir unas escaleras se me hace un mundo”. Y lo dice una persona que antes del covid caminaba siete kilómetros diarios en una hora y que en este momento “no puedo caminar”, lamenta.

No ha sido fácil todo este tiempo para esta profesora quien asegura haber “salido llorando de consultas de médicos, totalmente incomprendida”. Aunque entiende que es “una situación a la que nos hemos tenido que enfrentar todos, médicos y pacientes”.

Sin embargo, confiesa que el peor momento que ha vivido ha sido recientemente cuando “el internista que me lleva me acaba de decir que no sabe cuándo me voy a curar o si me voy a curar”.

El objetivo de Blanca es que “la gente entienda lo que es un día a día en una persona que tiene covid persistente. Es mucho sufrimiento, físico y emocional, y un proceso largo sostenido en el tiempo en el que has de aprender a convivir con la incertidumbre de si te vas a curar, con la frustración de la recaída y con las limitaciones”.