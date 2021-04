Bestinver da las claves para "ahorrar e invertir mucho mejor"

Tomás Pintó, responsable de renta variable internacional de Bestinver, la compañía que trabaja para generar rentabilidades a largo plazo, ha sido entrevistado este martes en 'Herrera en COPE', donde ha dicho que en España se podría ahorrar e invertir "mucho mejor".

"Lo importante es tener un proceso y mucha paciencia. Si seguimos ese proceso y podemos asumir los vaivenes del mercado, poniendo el tiempo de nuestro lado, ver nuestros ahorros como una película y no como una foto" puede alcanzarse este objetivo, ha dicho el experto.

Pintó ha explicado que "solo el 12% de los fondos de pensiones en España están dedicados a la renta variable, que en teoría es una mejor opción que el largo plazo". El problema ahora es que esos ahorros "están sobre todo invertidos en depósitos o cuentas corrientes o en bonos de inmobiliario en España". Por eso, ante la posible llegada de la inflación, el responsable de renta variable internacional de Bestinver ha dicho que "la renta variable es mejor opción".

Aunque afortundamente en su empresa no ha impactado mucho la pandemia, Pintó ha dicho que los fondos europeos se van a destinar a sectores como las energías renovables, transición digital, compañías dedicadas a la construcción o materiales de construcción. "Nosotros no los metemos en nuestras proyecciones" porque "no sabemos cuándo llegan esos fondos", que van a "tener un impacto positivo y ayudar a la recuperación" económica. La incógnita que hay que despejar es "cuan fuerte" va a ser la sostenibilidad de la recuperación económica, ha señalado Tomás Pintó, responsable de renta variable internacional de Bestinver.