Beret confiesa el trastorno que padece y sigue sufriendo a día de hoy: "Es algo que me acompaña"

Este viernes, Beret ha sido entrevistado por Alberto Herrera en 'Herrera en COPE'. El cantante se encuentra presentando su nuevo disco, 'Resiliencia', que se ha estrenado este mismo 11 de noviembre.

El cantante ha reconocido que le da mucha importancia a las letras de sus canciones: "Hay muchas canciones que he descartado, que musicalmente tienen melodías que podrían ser un hit, por no convencerme la letra". Además, explica cómo suele enfrentarse al proceso de creación: "No sé nunca la canción que va a petar, pero después de nueve años sacando música, me puedo hacer una pequeña idea lo que gusta a la gente. Suele coincidir que lo que a mí me gusta, le gusta a los demás. Por eso te digo, a veces, irónicamente, cuando menos tardo en hacer una canción, mejor va".

Asimismo, el cantante se ha sincerado a la hora de hablar de la ansiedad que sufrió y sigue teniendo a día de hoy: "Realmente, es una cosa que me acompaña. Es una cosa por la cual también he llevado en silencio este disco porque me parece que la ansiedad, por bueno o por malo, también te enseña. Lleva acompañándome desde hace mucho tiempo, es un ancla que me ha mantenido en el suelo en momento en los que pienso que se me puede ir un poco la cabeza. Me recuerda de donde vengo realmente".





"No conozco ningún artista al que le haya moldeado una discográfica"

"La ansiedad es la cosa más normal del mundo y lo que nos hace también mostrarnos débiles e, irónicamente, la gente muchas veces no habla de ello precisamente por eso. Por eso se llama Resiliencia también el disco porque hay mucha persona resilente, que tienen y aguantan la ansiedad, y también se merecen ver su propia historia dentro de la mía", apunta el entrevistado.

Por otro lado, ha hablado sobre cómo las multinacionales cambian a los artistas según la vista de negocio. "Yo tardé tres años en entrar en una discográfica porque tampoco tenía necesidad. YouTube iba súper bien. Vivimos en una época en la que puedes generar tu propia música y ganar dinero con una plataforma. Pero hay un momento en el equipo se hace tan pequeño que necesitas ampliar fronteras", explica, respecto a su experiencia.

"En mi caso, yo entré en Warner y se dieron cuenta de mi música era tan orgánica que cambiarme era un fallo. Los plazos en los que saqué las canciones los decidí yo, la música que hago la decido yo... No tiene ningún sentido coger a un cantautor que compone y decirle qué tiene que hacer. Realmente, nunca me he sentido ninguneado ni conozco a nadie al que le hayan moldeado. Personalmente, no conozco a nadie y creo que es un mito", asegura.









