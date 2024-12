Las barreras que encuentran los españoles para adquirir un coche eléctrico: "La tramitación de las ayudas es lenta"

Este lunes, hablamos en 'Herrera en COPE' sobre el problema de la vivienda y cómo mucha gente habrá llegado a este fin de año estrujándose la cabeza con qué hacer con su vida.

Pero, más allá de esta premisa, hay otro problema que tienen muchos españoles y es el hecho de tener que comprarse un coche. Es un dilema importante porque estamos ante una de las inversiones más grandes que puede hacer una economía familiar.

Y más en un escenario que sigue siendo muy cambiante en pleno proceso para electrificar el parque de automóviles. La noticia de última hora es que el Consejo de Ministros decidió ayer prorrogar seis meses más las ayudas para el coche eléctrico.

El famoso plan Moves III se prolonga hasta junio y eso será un alivio para el sector y un incentivo para los que estén pensando quizá en comprarse un coche eléctrico, teniendo en cuenta que parecía que las ayudas podían acabarse ahora, el 31 de diciembre.

Aun así, los números no son demasiado boyantes y el mercado da señales de que la gente o no acaba de verse seducida por esa nueva tecnología o la encuentra todavía incluso con ayudas demasiado caras.

Como este es un asunto que interesa a mucha gente, charlamos unos minutos con Marta Blázquez, que es la presidenta de Faconauto, la patronal de asociaciones de concesionarios oficiales de España.

Al comienzo de su intervención, reflexiona sobre esas ayudas que persisten para el sector y los vehículos eléctricos. Indica Blázquez que "es un alivio y nosotros lo veíamos necesario, al menos no dar el mensaje de que no iba a haber ayudas, pero realmente el problema no está ahí".

El problema, explica, es que "el cliente está confundido y no sabe qué coche comprarse. Y está paralizado".

¿Qué ocurre con las ayudas? Pues que la tramitación va lenta, se tarda un año en recibir dichas ayudas "y eso no es incentivador. Nos gustaría un sistema donde el cliente, en el mismo momento que se compra el coche, esos 7.000 euros estén descontados y el cliente no tenga que adelantárselos al Estado. Ese es uno de los problemas".

Otro, prosigue su intervención, es los puntos de recarga. "¿Cómo vamos a pretender que la gente cambie de un sistema que tiene ahora mismo tranquilo, que va a la gasolinera, se pone su gasoil o su diésel o su gasolina en tres minutos, cambiarlo a un sistema donde no sabe ni dónde están los puntos, si hay suficientes, cuánto tiempo va a cargar, bajarse 20 aplicaciones? Yo creo que hay que facilitarle mucho la vida a un cliente para que transite a un coche eléctrico o a un coche electrificado".

No te pierdas el resto de la entrevista en el audio adjunto.