Día 44 de la invasión rusa de Ucrania. Tras varios días en el infierno de Bucha Mikel Ayestaran ha regresado a Kiev. Dos ciudades entre las que ahora mismo las comunicaciones son complicadas. “Entre ellas no funciona el tren porque los puentes principales los destruyó el ejército ucraniano para evitar el avance de los rusos”, explica en Herrera en COPE, el enviado especial. “En condiciones normales se tardaban unos 25 minutos pero ahora se necesita más de una hora. Además, como en las últimas horas muchos civiles están volviendo para ver como están sus casas o para recuperar los cuerpos de sus familiares, se pueden tardar ser hasta tres horas”.

Antes de regresar a Kiev, Ayestaran ha estado en la zona de Chernóbil visitando a varios niños que vienen en verano a España. Allí, se ha encontrado con una “buena noticia”, la primera en este relato de guerra que ofrece a diario en COPE. “Al menos en esa zona la destrucción no es tan fuerte como la que hemos visto en el frente de Kiev”, advierte.





En la zona Ayestarán ha visitado a dos familias, que están “bien aunque incomunicados, sin teléfono, ni electricidad”.

Y es que las comunicaciones son imposibles. “En la ciudad de Ivankiv hay un edificio en el que se vive un momento mágico. Los vecinos suben hasta el noveno piso donde vive una abuela y desde allí tienen en algunos momentos cobertura”.

La incomunicación también afecta a las carreteras. “Los rusos cuando se retiraron destrozaron los puentes principales con lo que para hacer un trayecto de 80 o 90 kilómetros necesité más de 6 horas porque hay que ir por pistas rurales, bosques y ríos".





Además, en la zona, el ejército ruso saqueó supermercados y comercios “no hay uno entero”. “Ayer vi la llegada del primer camión de ayuda humanitaria y la gente recibía las cosas básicas. Ellos se consuelan porque al menos tienen gas y eso les permite cocinar”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

MENOS DESTRUCCIÓN

Por Chernóbil, cerca de la frontera, es la primera zona que ocuparon los rusos y la última de la que se fueron. Sin embargo en ella “la destrucción no es tan fuerte, "sobre todo porque allí el ejército de Ucrania no ofreció tanta resistencia y no hubo fuertes combates. Sabían que pelear en el entrono de Chernóbil era peligroso no solo para Ucrania sino para todo el mundo”.

Por último en su relato de hoy se ha referido al viaje que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el Alto Representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, harán hoy a Kiev para reunirse con Zelenski."Es un paso más en la política de la UE de apoyo a Ucrania, pero en su discurso de cada noche a la nación el presidente ucraniano pide actos, concretamente armas. Los ucranianos están seguros de que Rusia va intensificar su acción en el Donbás y quieren defenderlo. Lo que dicen los medios locales es que esperan medidas muy concretas por parte de los países europeos para que lleguen armas y armamento pesado”.