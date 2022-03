Ayestaran desde Kiev, en COPE: "La renuncia de Zelenski a la OTAN es un guiño directo a Putin"

Bombardeos en la periferia de Kiev y una tensa espera de ese ataque masivo por parte de Rusia que se presume podría suceder en las próximas horas.

“En los bloques de viviendas ves cabecitas asomadas a la espera de si se produce o no ese asalto. Están mirando al cielo, en silencio y con una incertidumbre enorme, las miradas lo dicen todo, no hace falta saludar”, relata en COPE, el enviado especial a la capital de Ucrania, Mikel Ayestaran.

Es uno de los motivos por los que el alcalde ha decretado "el toque de queda de 35 horas. No se puede salir a la calle bajo ningún concepto y la orden es estar lo mas cerca posible de los refugios”.

Recuerda el periodista que han pedido el cierre del espacio aéreo, pero que es “algo que no va a conceder la comunidad internacional” .

Sí que ha habido bombardeos esta noche en la capital pero “en la parte norte, noroeste y noreste donde se han escuchado con intensidad, al igual que en las ultimas 72 horas”.

En lo que se refiere al centro de la ciudad “no hemos escuchado ataques tan fuertes como ayer, que se produjo uno contra una posición militar a escasos dos kilómetros de la la plaza del Maidan, el ataque más cercano al corazón de Kiev que ha realizado Rusia hasta el momento”.

La voluntad de Rusia de entrar en Kiev “parece que es una cuestión de tiempo falta determinar el cuando y si van a emplear o no aviación”. En principio, señala “los planes del Kremlin eran llegar a Kiev en tres horas, el tiempo que se tarda desde la frontera con Bielorrusia hasta la capital- pero llevan tres semanas”.

“Parece que las cosas no son tan fáciles como ellos pensaban y la cosa va más lenta de lo que esperaban, no solo en Kiev, también en Mariupol, donde el ejercito ruso lleva 12 días de cerco y no pueden entrar”.

Llama la atención, advierte el enviado especial, “que no estén usando aviación cuando el poderío aéreo de Rusia es muy superior al de Ucrania”.

La renuncia de Zelenski a la Otan es un guiño directo a Putin

En cuanto a las palabras del presidente ucraniano, Volodomir Zelenski que este martes renunciaba a entrar en la OTAN, una de las condiciones de Putin, Ayestaran reconoce que es “un baño de realidad”. “Lo dijo ayer pero lo venía repitiendo en los últimos días, la OTAN no lo va a aceptar, es hacer constancia de esta realidad, pero esta declaración oficial es un guiño directo a Putin, y una de las condiciones", pero recuerda el periodista "quedan otras dos concesiones territoriales como el reconocimiento de la sobreanía sobre Crimea y la independencia de Donetsk y Lugansk".

Entretanto el contacto entre los dos países no ha cesado, y “gracias a ellos se ha podido abrir corredores en diferentes partes del país”. La prioridad ahora para los ucranianos “es alcanzar un alto el fuego temporal y quizás un gesto de este tipo sirva para abandonar los postulados de Putin aunque viendo lo que vemos sobre el terreno, se antoja que todavía es complicado”.