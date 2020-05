Aviso a Abascal: Herrera desvela cómo Sánchez puede aprovechar a su favor la manifestación de Vox

Miles de personas en toda España secundaron este sábado las movilizaciones motorizadas convocadas por Vox para pedir la dimisión de Pedro Sánchez y denunciar su gestión de la crisis sanitaria. Madrid fue la ciudad en la que se la registró más afluencia, llegando a colapsar durante unas horas el centro. Seis mil personas, según la Delegación de Gobierno de Madrid, se manifestaron en sus coches, con su preceptivas mascarillas y a golpe de claxon, por el eje central de la capital y a poca distancia de la calle Núñez de Balboa, inicio de las caceroladas contra el Gobierno. Aunque esta primera manifestación motorizada contra el Ejecutivo se concibió por parte de Vox como una solución imaginativa que permitía respetar la distancia de seguridad y no suponía amenaza para la salud pública, la afluencia continua de gente que se fue sumando a pie a la marcha, al menos en Madrid, hizo muy difícil que se pudiesen respetar los dos metros.

Precisamente, esas imágenes son las que han hecho considerar a Herrera que la manifestación de este sábado puede acabar jugando a favor de Sánchez. "Esto al presidente no le parece tan mal. Hombre, supongo que no le gustará ver que dicen 'Sánchez dimisión'. Pero Sánchez calcula: si mañana hay un aumento de contagios, estos ya tienen su 8-M. No sólo voy a ser yo", ha advertido Herrera en su monólogo de este lunes en COPE. El comunicador cree que estas protestas han sido "mayoritariamente pacíficas", aunque "en algunos momentos no se respetaba mucho las normas de distanciamiento social y eso seguramente a Sánchez le viene muy bien para poder atacar en el caso de que haya un repunte de contagios".

Herrera también ha cargado contra el acoso a la prensa. "Lo peor ha sido el señalamiento del ataque a los medios de comunicación. Impedir hacer su trabajo un reportero de TVE, agredir a un fotógrafo de 'La Razón', señalar a un periodista de 'El País'... Eso no es de recibo. Eso mismo lo hemos dicho cuando se producían acosos contra la prensa en las algaradas en Cataluña y es absolutamente inaceptable. ¡Tengamos la fiesta en paz!", ha pedido Herrera.

Por último, pese a las movilizaciones, Herrera descarta que pueda caer el Gobierno. "Cualquier hipótesis es posible en estos momentos salvo un cambio de Gobierno. Ya pueden manfiestarse diez mil millones de coches en toda España. Sánchez no caerá porque no existe una mayoría alternativa. También tiene complicado adelantar elecciones para reforzarse. Llega un escenario de devastadora crisis económica y eso sería suicida. Iglesias puede estar incómodo, pero su condición de vicepresidente opositor a la vez le da mucha ventaja. Maneja mejor que Sánchez la comunicación y no saldrá del Gobierno mientras le convenga. Cada votación es una subasta de ocurrencias cada vez más disparatadas", ha dicho.

[ESCUCHA EL MONÓLOGO COMPLETO DE CARLOS HERRERA DE ESTE LUNES]