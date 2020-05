Herrera: “Que Sánchez meta en la misma frase salvar vidas y Bildu, es una desfachatez inconmensurable”

Audio

¡Señoras, señores, me alegro, buenos días!

Es lunes 25 de Mayo del 2020, esta medianoche hemos dicho adiós a la fase 0, a la que esperemos no tengamos que volver pero vaya usted a saber. Los que estaban en fase 1 pasan a fase 2, y los de fase 0 a fase 1, así que aquí cada uno coja el BOE y vea lo que puede hacer más o menos y lo que no puede hacer. El Gobierno ha puesto en marcha un despliegue publicitario en toda la prensa con lo que se puede hacer cada fase seguramente sutil pero con un lema falso y engañoso que es: “Salimos más fuertes”. No salimos más fuertes, ni de broma, salimos mucho más débiles,hemos perdido a decenas de miles de españoles, decenas de miles de empleos, salimos más débiles, hombre empezamos a salir y eso es bueno porque es el primer paso para recuperar algún día el bienestar que hemos perdido.

ESCUCHA EL EDITORIAL DE CARLOS HERRERA

HERRERA PIDE VERDAD EN LAS CIFRAS DEL CORONAVIRUS

70 nuevos fallecimientos, 246 nuevos contagios, la cifra total de víctimas oficiales es de 28752. Pero según recordaba un medio tan poco sospechoso de animadversión con el Gobierno como ‘El País’, existen otros 18000 fallecidos registrados por Comunidades Autónomas que no figuran en la estadística de Sanidad. Y ya que el Gobierno ha anunciado que por fin mañana va a declarar el duelo oficial por las víctimas de la pandemia, el primer homenaje, el primer paso de ese homenaje debería ser reconocer a todas las víctimas, saber cuánta gente ha muerto por la enfermedad en España aunque no hayan tenido un diagnóstico clínico, aunque no hayan fallecido en el hospital. No es una cuestión epidemiológica, que también, es sobre todo una cuestión moral, de reconocimiento social a las víctimas de esta tragedia y el primer reconocimiento debe ser admitir la existencia, no puede haber una especie de agujero negro en el que se han perdido 18.000 compatriotas. Ni ellos ni sus familias merecen ese silencio, pero.

En las últimas semanas además se aprecia un descontrol creciente en el manejo de las cifras que el Gobierno atribuye a la gestión de los datos por parte de las Comunidades Autónomas, pero hombre, que no haya una estadística fiable sobre el brote del coronavirus es cuando menos...

Proceso de desconfinamiento, en algún lugar se ha detectado un repunte, en Totana (Murcia) y por ello es más necesario que nunca reiterar llamamientos a la prudencia, al respeto de las medidas de prevención, que si no todo este esfuerzo va a valer para poco. para muy poco.

MADRID, 23/05/2020.- Captura de la señal institucional de la Moncloa, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este sábado desde el Palacio de la Moncloa. EFE/Moncloa SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/NO ARCHIVOpricardorr

HERRERA ANALIZA EL PACTO PSOE-BILDU

El episodio de la última votación parlamentaria sobre el Estado de Alarma, el malestar creado por el pacto del Gobierno con Bildu pues parecen haber llevado al ánimo de Sánchez la necesidad de acelerar el proceso de desconfinamiento, de reactivación de la economía. Como escribe hoy Ignacio Camacho en ‘ABC’ o muy bien va la evolución de la pandemia o muy mal van las expectativas del Gobierno para que Sánchez haya protagonizado este volantazo. Esto es, como a lo mejor no voy a renovar el Estado de Alarma porque he cabreado al PNV, he cabreado a Ciudadanos etcétera etcétera, pues hombre. digo que es que ya habrá comunidades que podrán acelerar pasar de fase en fase solo con una semana o incluso suspender el Estado de Alarma en alguna comunidad, eso es un volantazo. El presidente del Gobierno se plantó en el ‘Aló Presidente’ y anunció la vuelta del fútbol, del turismo y para decir que el PP tiene la culpa de su acuerdo con Bildu. Es de una desfachatez cósmica, el PP culpable de los errores del Gobierno, no el Gobierno por si solo no, no; esa es la excusa esa del delincuente: es que como no te dejabas he tenido que violarte; oye no, vamos a ver.

El PP, que se ve que no tiene derecho a hacer oposición, hizo lo que creía que tenía que hacer y estos irresponsables e incapaces con todas las explicaciones que hayan querido dar de sus mentiras pactan con Bildu, dice gracias a ese pacto con Bildu se salvaron vidas. Meter en la misma frase salvar vidas yBildu denota una desfachatez como les digo absolutamente, absolutamente, inconmensurable. Son consecuencias de las inmoralidades de quien preside el Gobierno, que además le han dado la oportunidad de exhibir ante los suyos, a Bildu la capacidad de conseguir privilegios por el País Vasco y Navarra. Y el pacto sigue ahí firmado eh.

Audio

LEER MÁS

Fernández Vara: "Ver las siglas del PSOE mezcladas con las de Bildu me produce desolación"

Bono revela el sorprendente papel que jugó Sánchez en el acuerdo del PSOE con Bildu

Ayer con los presidentes autonómicos, Sánchez insistió con los mensajes optimistas, como les digo se pueden revisar a la baja plazos de desconfinamiento, levantar Estado de Alarma y los presidentes han pedido varias cosas, para empezar acabar con esta sesión que ya no ven sentido.Urkullu se quejó del pacto con Bildu tiene que tener un cabreo también, vamos, y pidió negociar de manera bilateral con el gobierno.

Se cumplen ya cuatro semanas del anuncio de un fondo de 16.000.000 a las autonomías pero que aún no se ha visto por ningún lado, como el dinero de los ERTEs, tampoco se ha visto por ningún lado. ¿Cuándo vamos a liquidar el 'Aló Presidente'? La matraca que da este individuo en las televisiones cada fin de semana, a lo mejor es que la ha cogido gusto al asunto. ¿Cuándo van a volver los periodistas a la Moncloa? ¿Cuándo van a volver las ruedas de prensa normales? Y lo más interesante del fin de semana fue el esfuerzo evidente de Sánchez por lanzar mensajes de apoyo al sector turístico y no anunció nada que no hubieran anunciado previamente sus ministros no, pero él puso un especial énfasis porque el Turismo ya no es esa casposa actividad sin valor añadido que dijo el ministro de Consumo. Ahora, el Turismo es formidable, pues todo lo que tú quieras, Pero el gobierno francés que recibió casi como una afrenta la imposición de cuarentenas a los visitantes, ayer a través de su ministra de Transición Ecológica o algo así, advirtió que no podía recomendar visitar España, son 10.000.000 de franceses que vienen a España cada año, es decir, a juicio de esta señora no se pueden anunciar que se abran fronteras y al mismo tiempo mantener controles sobre los visitantes.

Canarias y Baleares podrían ser comunidades beneficiadas por algunos corredores turísticos entre zonas libres de enfermedad, pero a este le han entrado todas las prisas, también para aprobar el ingreso mínimo vital que ha suscitado discrepancias incluso en el propio Gobierno, pues hay una promesa que figuraba en el programa del gobierno de PSOE y Podemos,o intentarán capitalizar al máximo la propaganda y estas cuestiones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez - RICARDO RUBIO - EUROPA PRESS

HERRERA CRICTICA LOS ATAQUES A LOS PERIODISTAS EN LA MANIFESTACIÓN DE VOX

Ayer había una entrevista muy interesante de Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, en el diario 'El País' que hoy rescata el Pablo Sebastián en republica.com. Sánchez Galán, presidente de una empresa de gran calado, muy importante en España y en el mundo, líder en renovables, dice que el plan del Clima y Energía que era un plan previsto para el año 2030 podría adelantarse, si se eliminan trabas burocráticas, si se hacen las debidas reformas, podrían crear 300.000 empleos, podrían reducir emisiones y sobre todo, muy importante, reducir la dependencia energética exterior . Pero claro, eso requiere audacia e imaginación y audacia imaginación en esta colección de elementos que forman parte de este Gobierno, en algunos nada más, pero quien lo encabeza la audacia para otras cosas, la audacia para pactar con Bildu el estatus laboral de los españoles, claro, y luego se extraña de que se llenen el fin de semana de manifestaciones como la organizada por Vox con coches en media España mayoritariamente pacíficas,en algunos momentos no se respetaba mucho las normas de distanciamiento social y eso seguramente a Sánchez le viene muy bien para poder decir como haya mañana un reùnte de contagios ya tienen ustedes su 8 m

Pero, lo peor ha sido el señalamiento del ataque a los medios de comunicación, impedir hacer su trabajo un reportero de TVE, agredir a un fotógrafo de l'La Razón', señalar a un periodista de 'El País', eso no es de recibo. Eso mismo lo hemos dicho cuando se producían acosos contra la prensa en las algaradas en Cataluña, eso es absolutamente inaceptable. ¡Tengamos la fiesta en paz!.