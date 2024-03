El atentado en Rusia o la compra de acciones de Telefónica por parte del Estado: temas del Café de Redacción

Destacan los periódicos que los independentistas catalanes suben la apuesta en la campaña electoral.

El Mundo dice que los socialistas insisten en que la autodeterminación no se negocia, pero Junts y Esquerra compiten por ver cuál saca al gobierno más cesiones en sus reuniones secretas.

Para ABC, Esquerra trata de frenar el tirón de Puigdemont exhibiendo la debilidad de Sánchez. Ni convivencia, ni concordia dice la Razón que sostiene además que Esquerra está utilizando sus tratos con el Presidente para debilitar a su candidato en Cataluña, Salvador Illa.

Junqueras dice que está dispuesto a volver a la cárcel. No parece muy creíble escribe Ignacio Camacho. Es un brindis a la sombra, sabedor que ya no hay leyes con las que el Estado pueda defenderse de otra revuelta.

Destaca El País que el presidente del poder judicial Vicente Guilarte tilda la ley de amnistía de una moneda de cambio para la investidura y no se hace por el interés general.

Guilarte explica en un escrito su voto en blanco para mantener la neutralidad en el informe del Consejo General del Poder Judicial que calificó la amnistía de una reforma encubierta de la Constitución. Pero su postura es muy clara. Puede donarse gratuitamente un riñón pero no a cambio de un precio y no cabe indultar, mucho menos amnistiar a cambio de una contraprestación.

Cuenta ABC que Moncloa evita al Congreso para no tener que dar cuenta de los Informes de Seguridad Nacional que explican las conexiones de Rusia con el secesionismo.

El PSOE niega que esté negociando el referéndum. Pero claro, visto los antecedentes, ¿La cosa va de calentón independentista de campaña o se está escribiendo ya la hoja de ruta en cuanto pase este ciclo con tres elecciones en apenas mes y medio?

También en la prensa se destaca hoy que Israel se queda solo en la guerra de Gaza.

Destaca la Vanguardia que Israel se queda solo tras aprobar la ONU una petición de alto el fuego.

Es la primera resolución que aprueba el Consejo de Seguridad en siete meses de guerra en Gaza y fue posible porque esta vez Estados Unidos no vetó, sino que votó en blanco del texto que la propia Administración norteamericana había redactado. Netanhayu se revuelve contra Estados Unidos.

La resolución pide el alto el fuego inmediato de una operación israelí que ya ha causado 32 mil muertos en la franja y la liberación de los 100 rehenes que Hamás retiene desde el 7 de octubre cuando atacó Israel y asesinó a 1200 personas. Y no se puede olvidar, añade el diario que la población israelí está dividida entre quienes apoyan a Netanyahu y creen que debe continuar la lucha hasta la victoria total contra Hamás y aquellos que son partidarios de un alto el fuego si se libera a algunos rehenes.

En el plano doméstico, Israel se revuelve contra España. Subraya el Mundo que Israel insiste en la grave acusación de que el gobierno español está recompensado al terrorismo. Esa es la reacción de Israel a la declaración conjunta de España, Malta, Eslovenia e Irlanda con el compromiso para reconocer el Estado Palestino.

Como lo veis, es excesiva la reacción del gobierno israelí contra España. ¿Y qué puede ocurrir si Israel pierde el apoyo incondicional de Estados Unidos?

Revela ABC esta mañana que Yolanda Díaz prepara nuevas exigencias para el trabajo doméstico.

ABC tiene acceso al decreto que prepara el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz con nuevas exigencias para la contratación del trabajo doméstico.

Se exigirá un protocolo antiacoso y una formación en riesgos laborales, entre otras cosas. En este caso no serán medidas con coste económico, pero sí más exigencias para los empleadores.

Las exigencias llegan en el peor dato de afiliación de empleadas del hogar en la última década, las sucesivas subidas del salario mínimo, y las cotizaciones a la seguridad social ha encarecido la contratación de las empleadas del hogar.

Se han perdido 56 mil empleos, un 14%, es decir, que muchas personas prefieren pagar o cobrar en negro. La revolución doméstica de Yolanda Díaz, dice ABC, cae en un error muy habitual en la izquierda, la mirada ideológica, el intervencionismo que te aleja de la realidad, un desconocimiento de cómo funcionan los hogares españoles.

El Estado entra en Telefónica. La SEPI toma el primer tres por ciento de la compañía y recurre, dice el Mundo, a fondos del Ministerio de Hacienda ante la falta de presupuestos para este año.

El Estado subraya Expansión, inicia su desembarco en la operadora 27 años después de su privatización total. La SEPI quiere llegar al diez por ciento del capital, lo que a los precios actuales, supondría un desembolso de unos 2300 millones de euros.

La teoría, proteger la compañía de la excesiva influencia de Arabia Saudí está muy bien, pero la práctica demuestra que las compañías funcionan mejor si no se entrometen los políticos, léase la deriva de las cajas de ahorro en España.





























































CON CAIXABANK, PILAR, LA CLAVE ECONÓMICA DE HOY: “ Era de imaginar, pero ahora los inspectores de hacienda lo confirman: un “cupo catalán” rompería la Agencia tributaria...

Tampoco hay que ser un lince, Sergio… pero es que además

incrementaría el fraude en Cataluña. ¿Qué dicen los Inspectores de Hacienda? Pues varias cosas: - Primero denuncian que un régimen fiscal especial para Cataluña, como el que Junts y ERC plantean al Gobierno de Sánchez no tiene cobertura legal ni en la Constitución ni en el Estatuto de autonomía de Cataluña ni en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). - Segundo: que la propuesta de financiación singular para Cataluña -y la consiguiente cesión del 100% de los tributos que en ella se recaudan- rompería la Agencia Tributaria y podría elevar el fraude fiscal. - Y tercero, "El modelo que conocemos ahora desaparecería", porque en España hasta ahora pagamos impuestos las personas y no los territorios. Conclusión Sergio, si Sanchez acepta rompería de nuevo la igualdad entre los españoles, ya no solo ante la ley – tras la ley de amnistía, también a la hora de pagar impuestos y ante hacienda.