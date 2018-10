Así reacciona Herrera al nuevo 'club de la comedia' de Podemos: "Niños con derechos y niñas con 'derechas'"

Este miércoles, Herrera tiraba de guasa para responder al desliz que tuvo la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, cuando durante una rueda de prensa rebautizó a Felipe VI como Felipe IV. "Vamos a ver, corazón. Te lo explico con palitos. Cuando el palito va después de la 'V' es 'seis'. Y cuando el palito va antes de la 'V' es 'cuatro'. Entonces, Felipe, que eso lo sabes leer, 'Felipe uve palito' es Felipe 'sexto', corazón", le enseñó Herrera a la representante de Podemos.

Apenas unas horas después, ya tenemos nuevo ejemplo de otro desliz en el lenguaje por partido de la formación morada. En este caso, la protagonista es Beatriz Galiana, diputada regional de Podemos. "Todos los días tienen su afán y su sonido. Ayer era Felipe VI en lugar de Felipe VI. Hoy, es el lenguaje inclusivo de Beatriz Galiana, que es diputada regional ¿de quién va a ser? Pues de Podemos", ha comenzado Herrera.

Galiana dijo en la comisión ordinaria de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea de Madrid lo siguiente: "Siguen poniendo excusas encima de la mesa para no afrontar la realidad. Y es que hay niños con más derechos de otros y niñas con más 'derechas' que otras".

El garrafal fallo a beneficio del lenguaje 'inclusivo' ha provocado de nuevo la risa de Herrera. "Niños con derechos y niñas con 'derechas' Pero es que estas necias, que vayan al club de la comedia porque son muy divertidas. Son fascinantes. Es que no hay color. Niños con derechos y niñas con derechas. Ay, qué divertido", ha dicho este jueves durante su programa.

“Hay niños con más derechos que otros y niñas con más derechas que otras”. Definitivamente, eso del “lenguaje inclusivo” se os ha ido de las manos, @BeatrizGaliana. pic.twitter.com/fdn4ho84td — Mi otro yo ���� (@Miotroyo2parte) 17 de octubre de 2018

Ana Isabel Pérez, portavoz adjunta del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, sacó a relucir el fallo en redes sociales. Beatriz asumió el error, pero a su manera: "Pues sí, me he equivocado en una letra. Más bien se me han atragantado las barbaridades de tu portavoz de Economía diciendo que da lo mismo que la ratio sea alta en algunas aulas madrileñas, entre otras joyitas..."