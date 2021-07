Así fue el último "puñaíto" de Tico Medina

Tico Medina nos ha dejado este lunes a los 86 años de edad. El magnífico periodista, maestro de tantos compañeros de profesión, ha sido despedido en antena por Herrera: "Siempre en nuestro corazón, querido Tico Medina", ha dicho Herrera visiblemente emocionado.

El último 'puñaíto' de Tico Medina

Este fue el último "puñaíto" de Tico Medina en Herrera en COPE:

"Hoy es Viernes de Dolores, que esta mañana ya abrió Carlos Herrera, y bien que nos lo ha recordado con la marcha de los Campanilleros desde el barrio de Triana al pie de Nuestra Señora. Impresionante, de veras, ha puesto en mi vieja alma de cofrade niño de la Semana Santa de Granada los puntos sobre las íes. Esa verdad como un templo, esa verdad que nunca se acaba. Este año, por culpa de males mayores, no habrá pasos en la calle, pero sí estará la Semana Santa



Hace dos mil años, más o menos, murió en la cruz, a lo lejos el gran rebelde Cristo, hijo de María, la costurera, y de José, de José el carpintero. Seamos, por lo menos en esta historia, tantas veces repetida verónicas limpiando la sangre; longines en la gran lanzada, miel y vinagre que él es Dios, y hasta a Barrabás incluso ayudemos. Veinte siglos más tarde, como si fuera ayer, que lo es hoy. Cómo será mañana: felicidades Lolas, Lolitas, Marilolis.



Incluso a mi madre, que tenía los ojos verdes, que ya no está entre nosotros. ¿La saeta dónde está? Pero el mundo suena saeta. Pero aunque no me he vacunado de todo, me quedan fuerzas para pedir: ¡ya bajadme mi vieja túnica, mi cíngulo, mis sandalias, mi basculas de falsa plata!. Mientras que pongo la COPE, siempre habrá una marcha de cofrade o una saeta a punto que mi alma de niño no ha perdido la fe también conoce, reconoce y acepta lo que a mi alma le encanta.



Porque puede no haber procesiones, pero siempre habrá Semana Santa".