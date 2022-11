Arrimadas, en COPE: “Es el PP el que tiene que dar el paso y presentar la moción de censura contra Sánchez”

“Proponemos la moción de censura porque Sánchez tiene un plan y hay que chafarle” ese plan, así de contundente se ha mostrado la presidenta de Ciudadanos Inés Arrimadas en ‘Herrera en COPE’ justificando, además, que “esta moción de censura es útil porque es el momento de hacerlo” ya que como señala “el plan de Sánchez no sólo es hacer esto (refiriéndose a la sedición y la malversación) sino hacerlo rápido, antes de Navidad y que no se entre nadie”.

Admite Arrimadas que ha hablado con el líder de Vox Santiago Abascal y que ambos partidos coinciden en que “es el PP el que tiene que dar el paso” y presentar la moción de censura, que ella no dudaría en presentar “si fuera líder de la oposición” aunque contara con el respaldo mínimo de diputados en el Congreso.

Por eso, la presidenta de Cs recuerda que su partido le ha trasladado al PP su apoyo “si presentara la moción de censura con esta utilidad”, tendiendo la mano a Feijóo para esta causa subrayando el hecho de que “si la moción de censura la presenta el líder de la oposición en un país como el nuestro, tiene repercusión internacional”. Aunque, Señala Arrimadas que “la alternativa a Sánchez no puede ser volver a lo que se ha hecho antes” recordando algunas etapas anteriores de gobierno del PP en las que no cumplió con su promesa de rehacer lo que había realizado el gobierno socialista anterior.





Pedro Sánchez, "el peor presidente de nuestra democracia"





Para Arrimadas, el problema de Pedro Sánchez “no es que sea socialista, ni que tenga un gobierno socialista de izquierdas, no. El problema de Sánchez es que no tiene ideología porque no tiene escrúpulos, y una persona sin escrúpulos no tiene ideologías”. Añade, además, que el presidente del Gobierno “es capaz de mentir descaradamente sin que se le mueva una ceja”.

Repasando el gobierno de Sánchez, señala Arrimadas como una de las cosas más graves que ha hecho es “un golpe contra el Código Penal, lo que está haciendo Sánchez es dar un golpe al Código Penal exponiéndolo al servicio de delincuentes, porque los sediciosos del procés son delincuentes condenados por sentencia firme”.





Ley del ‘solo sí es sí’





Una de las últimas polémicas del Gobierno gira en torno a la ley del ‘solo sí es sí’ y la rebaja de penas en casos ya sentenciados. Un aspecto que la presidenta de Ciudadanos considera que “si la aplicación de una ley puede dar lugar a circunstancias como estas, hay que llevarla al taller otra vez y corregirla”.

Arrimadas critica, en este caso, que el Gobierno “encima dice que la culpa la tienen los jueces porque son todos unos machistas”

El futuro de Ciudadanos





Por último, ha hablado Arrimadas de su partido, de la situación en la que se encuentra y cómo ve a su formación en un futuro asegurando que Ciudadanos “puede hacer lo que muchos partidos liberales han hecho que es recuperarse de un mal momento”. Porque así es como define la presidenta la situación de su partido por el que, asegura que va a seguir luchando porque “a mí me han enseñado a luchar y a luchar por lo que creo”, dice.

Y, aunque confiesa que la situación interna del partido es “complicada”, no va más allá porque “esto es como todo en la vida”. Y asegura que “es un momento bonito para estar en Ciudadanos”