Ara Malikian: “La música transforma a las personas, convierte las preocupaciones en alegría”

'Royal Garage’ es un doble CD en el que Ara Malikian hace un recorrido por los garajes de las grandes ciudades que han dejado impronta en su estilo y corazón a lo largo de su carrera. 'Royal Garage' son 18 temas con composiciones propias y colaboraciones de grandes artistas como Bunbury, Kase O, Franco Battiato, Serj Tankian, Pablo Milanés o Andrés Calamaro. 'Royal Garage', tal y como decía en "Herrera en COPE" el mismo Ara Malikian, "parace que hace referencia a todos los grupos de Rock que han comenzado en un garaje, pero no es eso; yo hago mi propio homenaje a un garaje donde todo empezó para mí con la música . Eran los años 70 cuando empezó la guerra en el Líbano y nos protegíamos de las bombas en los garajes y cuando tenía 6-7 años mi padre me obligó un día a tocar el violín y me di cuenta de que con la música uno transforma a las personas. El poder de la música transforma el estrés, las preocupaciones en alegría".

'Nostalgias' con Calamaro es uno de esos 18 temas del álbum con el que el prestigioso violinista acaba de triunfar en el Royal Albert Hall de Londres un teatro mítico para muchos artistas y cómo no, para Malikian, "lo hemos pasado estupendo. Era la primera vez que tocaba en un escenario tan mítico... Yo estudiaba cerca y ver todos los días el teatro era algo inalcanzable, lo que ha ocurrido has sido un subidón".

Londres ha sido una de las primeras escalas del 'Royal Garage Tour' con el que Ara Malikian va a recorrer gran parte del planeta, "tres años de gira por toda latinoamerica, Europa, China. En Madrid estaremos en octubre al igual que en Barcelona y otras muchas ciudades de España".

País al que Malikian llegó en 1998 y es uno de los lugares a donde siempre le gusta volver, "me siento mucho de España y de otros lugares, soy feliz viniendo aquí, me tratan muy bien y tengo mi familia aquí también".

Y si no toca el violín, ¿qué música hace feliz a Ara Malikian?

Tom Waits con su 'Little drop of poison' porque "es un músico increíble, su voz me encanta y lo hace a su manera y tiene un público muy fiel"; 'La Javanaise' de Serge Gainsbourg o Camarón, "lo descubro cuando llego a España, me cambió la vida con el flamenco, con Camaron, con Paco de Lucía..."

Malikian es defensor de Astor Piazzolla, "me gusta que transformó el Tango, decían que profanó el Tango, pero él estaba convencido de lo que hacía y es uno de los compositores mejores del siglo pasado, su música es pasión, emoción, ritmo"

Y no podía faltar la música clásica que "lo es todo", por ello Malikian elige a Handel y el Barroco que "es un fundamento de la lírica y luego parece tan sencillo"...