Antonio Zapatero: "Si no surge una variante que lo desplace, Ómicron puede suponer el final de la pandemia"

A finales de enero, la familiarización con la variante ómicron ya ha llegado a altos niveles por parte de una sociedad que trata de seguir remando hacia delante manteniendo la fe por superar pronto la pandemia. Una circunstancia que a medida que van pasando las semanas parece que pueda verse, de alguna manera, más cercana en el tiempo.

Desde la Comunidad de Madrid parece que el hilo de esperanza puede ser cada vez más y más cerca. Es en esta comunidad donde los porcentajes de vacunación empiezan a colocarse en cifras realmente optimistas, y es que no se llega a la población completa, pero las cifras ya hablan de que un 97% de los habitantes de la comunidad de las cinco estrellas, ya cuenta con su pauta de vacunación completada. Hablar de estas cantidades es entrar en un paradigma completamente distinto al que vivíamos en estas circunstancias hace apenas un año, cuando España estaba inmersa en una situación mucho más precaria en cuestiones de vacunación.

Antonio Zapatero es Consejero de Sanidad en el gobierno de la Comunidad de Madrid, y en esta mañana ha atendido la llamada de Carlos Herrera, en Herrera en COPE, y ha asegurado que en cuanto a las cifras "habrá una modificación del criterio para tratar de hacerlo lo más real posible". Dice además, que "si un paciente es positivo sin síntomas en una prueba de tipo PCR, no acabará en la Unidad de Vigilancia Intensiva". Esto se debe a que los efectos de la vacuna, han propiciado una circunstancia en la que su efecto impide unas consecuencias más graves dentro del organismo de cada persona.

De hecho, teniendo en cuenta ese 97% de la población madrileña que ya está vacunada, Zapatero cuenta que "el 46% de las personas que ocupan una sala de Cuidados Intensivos, en estos momentos, prácticamente la mitad, (46%) corresponde a gente que no se ha inoculado ninguna de las dosis de la vacuna".

Ayer en España fallecieron 380 personas de las que no sabemos a ciencia cierta si tenían, o no tenían, alguna de las diferentes dosis de la inyección contra el Covid: de hecho, apunta Zapatero, que "muchos de esos fallecimientos, no han sido a causa del coronavirus, sino que lo complementaba otras enfermedades".

Si siguen las estimaciones realizadas a nivel mundial, se habla que de aquí hasta finales marzo es posible que la circunstancia sanitaria haya cambiado. "Hasta finales de marzo, se habrá contagiado la mitad de la población mundial", considera el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Esa velocidad de transmisión, dará "refuerzo comunitario e inmunidad" y no solo eso; sino que según Zapatero, "si no surge una nueva variable que lo desplace, en marzo se habrá alcanzado un buen sistema de defensa comunitario. Esta circunstancia podría suponer el "fin de la pandemia".

"Falsificación muy compleja"

La polémica en las últimas horas va dirigida en torno a la polémica de los falsos pasaportes Covid y esa red de timadores que se han lucrado con estas medidas, Para el Consejero de Sanidad de Madrid "los autores del delito dejarán rastro, porque no es sencillo acceder a las bases de datos". Básicamente, para llegar a sus objetivos, los perpetradores tuvieron que robar los datos o contar con la colaboración de alguien del interior. "La policía dará con los responsables, el rastro les permitirá avanzar."