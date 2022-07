Antonio Resines confiesa que le pasó en plena calle con unos fans junto a Santiago Segura: "Me indignó"

Este lunes, Antonio Resines ha sido entrevistado en 'Herrera en COPE'. El exitoso actor cuenta con una larga trayectoria, la que fue reconocida al ser premiado con un Goya por la mejor interpretación masculina protagonista. Ha participado en diferentes películas y series, pero siempre se le recordará por su papel de Diego en 'Los Serrano'. Actualmente, también se ha convertido en un personaje televisivo al colaborar tanto en 'El Hormiguero' como en 'La Resistencia' y se encuentra promocionando su última ficción de Movistar: 'Sentimos las molestias'.

"Hacemos ahora la segunda temporada. Es una comedia dramática. La gente que sale, nosotros que somos mayores y tenemos muchos problemas físicos, sentimentales... Hay momentos amargos, pero, fundamentalmente, es una comedia. La gente de nuestra edad no es exactamente como se ve en la serie", comienza diciendo sobre la última ficción que protagoniza. "Cuenta la historia de dos amigos que se llevan como el perro y el gato, pero luego se quieren y se echan una mano cuando pueden. Cada uno con sus características", apunta el actor.

"El otro día, no voy a decir el nombre, una músico me llamó para decirme que se había quedado muy sorprendida por cómo dirigía. Me dio un subidón...", cuenta el intérprete sobre su interpretación en 'Sentimos las molestias', donde da vida a un director de orquesta.









"Fueron hacia Santiago y eso me indignó profundamente"



Asimismo, ha hablado de una de sus míticas series: 'Los Serrano'. Concretamente, el intérprete ha contado cómo daba vida a aquel personaje. "Es muy eficaz. Son truquillos que se van aprendiendo según eres más mayor. No me enfado tanto como el padre de 'Los Serrano'. Aunque sí muevo las manos, pero no tanto como Roberto Brasero. Lo potencio. Los cabreos con el perdón posterior siempre ha gustado. Era una familia que se quería mucho, pero todos eran un desastre", cuenta el actor, haciendo referencia a los míticos cabreos de Diego en la ficción y en su forma de mover las manos.

Por otro lado, ha contado una anécdota que vivió junto a Santiago Segura y Jorge Sanz en Praga cuando acababan de estrenar 'Torrente 1'. Un grupo de españoles comenzó a correr hacia ellos y Resines pensaba que era por él, dado su éxito de aquella época. No obstante, todos se fueron hacia Santiago Segura. "Encima, estaba también Jorge Sanz, por lo que era más razonable que vinieran a por nosotros", comenzaba diciendo el actor entre risas.

"Pero no, se fueron a por Santiago. Nos pillamos un rebote espantoso. Pero, claro, en ese momento, en mayo de 1998, 'Torrente 1' había arrasado. Sabíamos que el estreno había arrasado, pero no tanto como para que unos españoles en Praga no viniesen hacia nosotros... Como debía ser. Pero fueron hacia Santiago. Eso me indignó profundamente", bromeaba Resines echando la vista atrás.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado