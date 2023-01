Antonio, español en Brasil: "La sociedad brasileña no va a respaldar ningún golpe de estado"

La actualidad del mundo viene marcada por la situación que se está viviendo en Brasil, donde miles de bolsonaristas han tomado las sedes de los tres poderes. Protestan contra el actual presidente, Lula da Silva. Antonio Sala es un español que vive en Brasil desde hace 20 años, es un Policía Nacional retirado y ha explicado en 'Herrera en COPE' cómo se está viviendo la situación en el país de Latinoamérica.

"Regresé de Brasilia hace dos días y ni mucho menos se esperaba esto, a mi me ha pillado de sorpresa. La situación a nivel social no es, ni mucho menos, la que se está presentando. El ejército ha cerrado filas y no hay ruido de sables", ha comenzado contando a Carlos Herrera.

Durante los últimos días se han producido concentraciones de seguidores de Bolsonaro, una de las grandes incógnitas es si se podía esperar lo que ha ocurrido en la madrugada de este lunes: "Sí se podía oler algo, pero ni mucho menos llegar a la situación que se ha llegado. Nunca se pensó que se pudieran asaltar los tres poderes, como pasó ayer. Una cosa importante, según mi análisis, el Gobernador del distrito federal de Brasilia, que es el que tiene la competencia sobre a policía militar, es bolsonarista. Da la casualidad que el que había sido ministro de justicia con Bolsonaro, que fue cesado con el nuevo Gobierno, le nombró este Gobernado secretario de la seguridad y en este momento se encontraba justo en EEUU. No se si reunido con Bolsonaro".

Por otro lado, Antonio ha puesto el foco en la sociedad brasileña y en cómo está viviendo la situación: "Hay que conocer la sociedad de este país, que no está por respaldar ningún golpe de estado. Niego categóricamente que los militares puedan intervenir, es imposible. Se como es la sociedad brasileña y se está tensionando. Creo que esto va a ser un poco una vacuna. Yo he vivido aquí desde el primer gobierno de Lula, desde hace 20 años y no tiene nada que ver el de ahora con el de hace años".

Además, ha explicado la vinculación que existe entre Bolsonaro y Trump: "El gobierno de Lula no es un Gobierno del partido de los trabajadores, es la federación de nueve partidos y asociaciones civiles que eligen a Lula como único candidato que podía enfrentarse a Bolsonaro. Desde luego, Bolsonaro ganó aquí porque Trump estaba en EEUU, sin ese respaldo estoy convencido de que Bolsonaro no habría llegado a ser presidente. El vicepresidente representa lo que puede ser un centro derecha. La idea aquí es que Lula quería presentarse y ganar y en dos o tres años se va a retirar sin terminar la legislatura".

Por último, ha explicado cuál es la situación ahora mismo en las calles: "Ya se está levantando, esto que se estaba produciendo en Brasilia de acampar delante de los cuarteles se va a terminar. La situación social es que aquí no se vive con esa tensión que se está trasladando a nivel internacional. Incluso los políticos más relevantes del sector bolsonarista están condenando estos hechos".