Antonio Caño, de 'El País': "Es difícil volver al PSOE de Rubalcaba; es una estructura mucho más caudillista"

El periodista Antonio Caño, exdirector de 'El País', ha sido entrevistado este viernes en 'Herrera en COPE', donde ha presentado el libro 'Rubalcaba. Un político de verdad' (Plaza & Janés), en el que repasa la figura del político socialista tristemente fallecido, un dirigente de una “calidad” que cuando murió “quizás se perdía para siempre”.

Caño ha dicho que “el temor que Rubalcaba tenía en vida” era que se “estaba produciendo un deterioro grave de la convivencia; una ruptura del pacto histórico que de forma explícita los españoles firmaron en la Transición”. A juicio del exvicepresidente, “la generación de políticos que permitieron la reconciliación de los españoles y después el más largo periodo de prosperidad que ha tenido España se estaba perdiendo. Hoy están en otras prioridades y en esas prioridades probablemente el bienestar colectivo no está por encima”, ha dicho el periodista.

El exdirector de la cabecera de Prisa ha destacado tres momentos decisivos en la carrera de Rubalcaba: “su participación en la abdicación del Rey Juan Carlos” para que “las cosas se desarrollaran de forma más serena a costa de su propio prestigio dentro del partido”, pues “sorteó las dificultades para favorecer la abdicación”. Otro acontecimiento “es el fin de ETA para que aquello se hiciese sin ninguna concesión política”.

“Rubalcaba tuvo varios fracasos dentro del partido. Se le tenía por un ran Maquiavelo que movía los hilos, pero no se movía bien dentro del partido”, ha dicho Caño. Como ejemplo, ha dicho que apostó por Almunia y ganó Borrell, apostó por Bono y ganó Zapatero y apostó por Madina y ganó Sánchez en la Secretaría General del PSOE. “Al principio del periodo de Zapatero estaba relegado”, pero el expresidente pronto echó mano de Rubalcaba porque entendió que “estaba rodeado de jóvenes inexpertos”. “La manera en que se fue del partido no le acabó de salir bien y ahí nacen algunos de los problemas que el PSOE tiene actualmente”, ha destacado Caño.

“Era un gran maestro de la negociación y del pacto porque los afrontaba desde las convicciones. Siempre intentaba pactar, pero desde las convicciones en sus ideas y la claridad de su proyecto político”, ha dicho del exvicepresidente.

Caño también ha recordado que el calificativo de Gobierno "Frankenstein" la acuñó por primera vez Rubalcaba y “tiene cada día más vigencia porque el Frankenstein sigue sumando piezas”. “Él procuraba no mentir, no recurrir a la falsedad, a la mentira, y le pedía a sus colaboradores que no mintieran. Entendía cuál es la función verdadera de un político”, que es “estar al servicio de los ciudadanos”.

Por otro lado, el periodista ha dicho que a él no lo han despedido de 'El País', pues sigue en la plantilla del periódico de Prisa. “Despidieron a todo mi equipo en un acto que jamás entendí” con la llegada de Sánchez al poder. “Rubalcaba si de algo ha pecado es de favorecer a 'El País'. Tenía un apego emocional fuerte” al periódico, por lo que “lamentó haber perdido ese último foro de influencia” tras la moción de censura contra Rajoy.

Antonio Caño ha dicho que “está difícil volver al PSOE de Rubalcaba. El PSOE ha entrado en una dinámica muy complicada con un futuro muy incierto”. Lejos de la etapa de Felipe González, el PSOE de Sánchez “es una estructura mucho más caudillista y personalista. Apenas hay disidencias y son muy poco escuchadas”, ha ilustrado.