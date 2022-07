Antonio Agredano y sus ‘Crónicas paralelas’ este verano en ‘Herrera en COPE’: “De lo cotidiano y lo exótico”

Como conocimos el viernes en la despedida de la temporada de Carlos Herrera de ‘Herrera en COPE’, es su hijo Alberto Herrera quien toma el testigo para la hora del magazine, de 10 a 12 horas, este verano en COPE.

Para ello, Alberto se ha rodeado de grandes colaboradores para “mantener el sello de ‘Herrera en COPE’”, decía. Y uno de esa “cuadrilla de forajidos” como los describe Carlos Herrera no es otro que Antonio Agredano, el periodista que esta temporada se asomaba por estas ondas para hablarnos de “lo cotidiano”, estará presente todos los días de la semana de 10 a 11 horas acompañando a Alberto Herrera.

Pero será de lunes a jueves cuando Agredano nos traiga sus ‘Crónicas paralelas’ en la que nos hablará de lo “cotidiano y lo exótico”. Así, este lunes nos cuenta de qué va su sección diaria.

"Hay dos tipos de personas en las fiestas: Los que beben y los que observan. Los primeros se dejan arrastrar por la ocasión y comparten su entusiasmo. Los segundos están locos porque los primeros hagan el tonto para después contarlo por ahí. Hay más dignidad en lanzarse vestido a una piscina con un ron en la mano que en ridiculizar al que lo ha hecho. Siempre ocurren cosas. Es la magia de nuestra existencia. Unos se han ido, otros llegan, se rompen algunas copas, se descorchan las botellas. En la vida, que es como una fiesta llena de ceniza, pasa algo parecido. Está el que hace y está el que menosprecia. A veces, yo también he estado tentado por el silencio, por dejar pasar, por callarme lo que pienso; pero creo que no son tiempos para la abulia. Así que aquí estaré, a diario, hasta que os canséis de mí, o hasta que yo me aburra de mí mismo, cosa que a veces ocurre, afortunadamente. Aquí estaré, decía, contándoos el mundo tal como lo veo, tal como lo siento, sin algaradas ni golpes en el pecho. Con algo de pausa, con algo de miedo, con el vértigo de los primeros amores y von el fervor de las primeras equivocaciones.

Es asombrosa la vida. Cómo envejecen los argumentos, cómo gira, qué hermoso caos habitamos. De todo esto quiero hablaros. De presidentes engolados y de señores en esperando su turno en la ITV. De vanidades y deseos. De nostalgia y futuro. De las buenas cosas mal dispuestas. De las malas cosas bien resueltas. De lo cotidiano y de lo exótico. Estas Crónicas serán perplejas. La perplejidad es una forma elegante de equivocarse. El mundo siempre nos sorprende. A veces por su belleza, otras por su mezquindad. Ante el micrófono me siento como un antiguo explorador frente a un paisaje extraordinario. Agradezco vuestro tiempo y agradeceré vuestros disensos. Tan respetuoso es el acuerdo como el desacuerdo. Tan importante es el aplauso como el abucheo. Yo lo voy adelantando: Dudar es mi único talento. Así que, si os apetece, dudemos juntos con estas crónicas estivales, abanicadas y tan mías como vuestras."