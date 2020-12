La aparición de la nueva cepa de covid-19 en Reino Unido ha obligado a algunos países a tomar una serie de medidas para evitar la propagación del virus. Y entre esas medidas destaca la del gobierno francés que decidió este domingo cerrar las fronteras con Reino Unido dejando a miles de camioneros atrapados en la isla.

Una polémica decisión que ha provocado una insólita situación y catastrófica para los miles de camioneros que se encuentran desabastecidos y abandonados desde hace ya tres días y sin saber cuándo podrán salir. Y todo ello agravado con el silencio por parte del Gobierno de España que no ha tomado cartas en este asunto ni se ha pronunciado todavía.

En‘Herrera en COPE’ hablamos con Esteban López, uno de los camioneros atrapados que se encuentra bloqueado en Dover, a las puertas del Eurotúnel, y que nos describe la situación en la que se encuentran: “la comida se está acabando porque estábamos preparados para estar ya en nuestras casas, además no tenemos perspectivas de cuándo podremos salir de aquí”.

Este martes el gobierno francés anunciaba que abriría las fronteras pero con la condición de quien la atraviese tenga presentar un test negativo de covid-19. Con la ayuda del ejército se realizarán esas pruebas a todos los camioneros que están a la espera de poder salir de la isla. Sin embargo nos dice Esteban que “a nosotros no nos han dicho nada, no nos han dicho absolutamente nada de las pruebas” y cree que “a lo mejor habrán empezado por los compañeros que están atascados en las autopistas o áreas de servicio porque a nosotros nos han dejado aquí tirados para que no estorbemos”.

Una medida que ha sido “como un jarro de agua fría” dice Ramón Valdivia, presidente de ASTIC (Asociación de Transporte Internacional por Carretera) quien además explica que se trata de “pruebas de antígenos y no de PCR porque son más rápidas”.

Sin embargo, no parece que las cosas estén muy claras ya que la información “va cambiando por minutos” y no se sabe por ejemplo qué va a pasar si alguno de los camiones da positivo. Si esto ocurriera, Valdivia explica que “el gobierno británico les informó anoche que tiene previsto prepararles un alojamiento en el aeropuerto para ellos y aparcamiento seguro para los camiones, pero no sabemos a costa de quién correrán los gastos de todo esto”, denuncia Valdivia.

Resalta el presidente de ASTIC que una vez realizadas todas esas pruebas “sería interesante que se supiera qué porcentajes de positivos hay para ver las consecuencias de la medida que ha tomado injustamente el gobierno francés” destacando que “un camionero que cruza la frontera en su camión, es difícil que contagie a todo un país”.

Desde la Asociación calculan que en la zona de Dover puedan estar atrapados unos 800 camioneros españoles y repartidos por todo el reino Unido sobre unos 1.200, lo que sería “el 10% del total de los europeos que se han quedado sorpresivamente atrapados allí”.

Critica Ramón Valdivia la actitud del Gobierno ante esta situación, “echamos de menos por lo menos unas palabras del ministro de Transportes acordándose de estos profesionales que luego aplaudimos y llamamos héroes pero a la hora de la verdad se quedan allí tirados”.

Una angustiosa situación la que están viviendo estos camioneros sin recibir ayuda ni información y sin saber cuándo podrán salir y poder llegar a sus casas junto a sus familias en estas fechas. Pero lo que sí saben es que, muchos de ellos, no pasarán ni Nochebuena ni Navidad junto a ellos.