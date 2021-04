Ángela Bellido, agricultora: "Queremos desarrollar una actividad económica que nos permita vivir a todos"

Ángela Bellido se hizo agricultora hace 15 años. Agricultora por amor. Dejó atrás su Mataró natal, su carrera universitaria y se puso a trabajar en el campo. Fui la forma de superar, también, la anterior crisis económica.

El cultivo de flores, especialmente claveles, es su actividad principal, pero la evolución de la agricultura como ha contado Ángela en "Herrera en COPE" en estos últimos años ha sido impresionante, "está cambiando el agricultor, la mentalidad del agricultor en 15 años ha cambiado muchísimo. No me podía imaginar el cambio de la huerta, el cuidado con el agua, el respeto al medioambiente, el entorno, el cuidado del suelo, sin el suelo no somos nadie no podemos producir alimentos ni nada y si no podemos producir alimentos no somos nadie".

Ángela Bellido es una mujer joven, de tan solo 37 años, pero cuando comenzó en el sector primario tenía 22 años, porque como ella asegura el campo es un sector atractivo para los jóvenes, "pero se necesita dinero, no queremos subvenciones, queremos trabajar, no queremos estar en casa sentados viendo una película". Por eso pide a las autoridades tanto de la Comunidad de Murcia como a las del Gobierno central que se tomen medidas para que "se puedan poner precios que nos permitan vivir, contratar a gente y desarrollar una actividad económica que nos permita vivir a todos".

Si no fuera por la pandemia, este miércoles de Pascua, en Murcia estarían celebrando con alegría por las calles el Bando de la Huerta, uno de los días grandes de las llamadas fiestas de primavera. Por culpa del coronavirus no puede ser, pese a todo las calles están llenas de flores como los claveles que cultiva Ángela, "el clavel se vende mucho, animo a la gente a que compre flores, flores frescas porque los agricultores murcianos cuidan a su producto como si fuera un hijo".