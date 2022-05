Andrés Rubio, en 'Herrera en COPE': “El valle de la Orotava que recordaba ha desaparecido por completo”

Su historia con la arquitectura rural comenzó cuando era joven en un viaje a Canarias. Allí conoció el valle de la Orotava. Treinta años después, aún recordando ese lugar, se puso a buscarlo y descubrió que ya no existía. Al menos no como él lo recordaba. En su lugar se encontró un paisaje roto, con construcciones mal hechas y eso le afectó. Por eso, Andrés Rubio decidió escribir 'España Fea', un libro en el que recoge los ejemplos más flagrantes y desconocidos del urbanismo y la arquitectura que han afeado el territorio español durante el último siglo. Su trabajo comenzó con esa segunda visita al valle de la Orotava, que recuerda perfectamente: “Yo iba buscando el paisaje que me conectaba con mi tío. Mi tía se había casado con un canario y él, todo orgulloso, me había enseñado el valle de la Orotava”. Un lugar que, según el periodista, “había sido definido por el naturalista berlinés Alexander von Humboldt como el paisaje más maravilloso que había visto en su vida”.

Algo muy distinto a lo que él vio hace treinta años: “Aquel paisaje había desaparecido”, ha afirmado rotundamente y, en su lugar, quedaba un “amasijo de construcciones que habían sido hechas sin pensamiento y sin orden”.

Un hecho que no solo se produce en este valle, sino que, como Andrés Rubio ha querido recalcar, lo “vemos en tantos y tantos lugares de España, en la costa, en los pueblos y en las periferias de las ciudades”. Y que, según el autor, lleva ocurriendo desde finales de los 50 y principios de los 60 cuando se produce “el Big Bang de la construcción en todo el mundo y es un fenómeno ingobernable, incontrolable. Pero, por ejemplo, en Francia, sí que han intentado gobernarlo y, en España, no. En España, en ese momento del franquismo se empezó a imitar el modelo americano”. Un modelo que se ha popularizado y que ha llevado a Andrés Rubio a escribir su 'España Fea', un libro en el que intenta reflejar los despropósitos que se han producido en determinados lugares respecto a su arquitectura.