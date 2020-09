El análisis de Herrera sobre la maniobra de la Fiscalía para 'perdonar' al Gobierno de Sánchez

Carlos Herrera ha comenzado el programa de este martes analizando la situación del 'Gobierno pandémico', haciendo un símil entre el Ejecutivo y las últimas informaciones sobre Venus: "Ya solo faltaba que aparecieran los extraterrestres y que Irene Montero les interrogara preguntándolos que sexo y género tienen".

El análisis de Carlos Herrera sobre la Fiscalía

Una de las principales claves que ha analizado Carlos Herrera al comienzo de 'Herrera en COPE' ha sido la decisión de la Fiscalía de pedir al Supremo la anulación de todas las querellas presentadas contra el Gobierno por la gestión de la crisis provocada por la covid-19. Según el comunicador, este paso dado por Dolores Delgado no es algo nuevo. "En la tierra, la noticia es la Fiscalía General del Estado. Las apuestas apuntaban en la misma dirección. Todos daban por hecho que la Fiscalía haría todo lo posible para evitar que las querellas contra el Gobierno por su gestión sobre la covid-19 no tuvieran recorrido. Por más que se recuerde todo lo que hicieron y los actos que han llevado a cabo durante la crisis el Gobierno saldrá impune. El argumento definitivo es que el Gobierno no puede ser responsable de nada si el propio Ejecutivo envió a ministros a las manifestaciones con el peligro de poderse contagiar. Estos son los movimientos a los que nos tienen acostumbrados, el Gobierno y la Fiscalía".

La Fiscalía pide al Supremo archivar las querellas contra el Gobierno por su gestión de la pandemia �� https://t.co/0Joam5BbaE — COPE (@COPE) September 14, 2020

Herrera también se ha referido al asunto del material sanitario, algo en lo que el Ejecutivo falló nada más comenzar la crisis: "Sobre el material defectuoso, la Fiscalía señala que se habría que culpar a alguien sería a los proveedores, ya que el Gobierno tomó medidas preventivas según su juicio. Eso sí, España vendía mascarillas a China cuando ya había un aviso sobre el peligro de la pandemia".

La visión de Herrera sobre la gestión del Gobierno

En este sentido, Herrera ha señalado que la apertura de una comisión de investigación en la Cámara Baja sería la mejor opción para saber todos los fallos que se han producido en lo relativo a la gestión de la crisis: "Una comisión de investigación no es lo mejor para saber lo que ocurrió? Creo que el Congreso de los Diputados es el mejor sitio para analizar esta situación. Eso sí, sin carácter de hacer un juicio. No es plan de sentar a Fernando Simón a Sánchez o Illa en el banquillo".

Por último, el comunicador se ha referido a la situación en los colegios, una realidad que parece estar controlada, por ahora: "Hay 212 colegios con algún tipo de incidencia, pero por ahora no está siendo una hecatombe. Esto hay que decirlo con perspectiva, ya que mañana este dato se puede disparar y comience los cantares. Aunque los padres muchas veces dicen que los niños son más conscientes que los mayores".

