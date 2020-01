Ana Iríbar: "Me fui porque no quería que mi hijo creciera con el estigma de ser el hijo de Gregorio Ordóñez"

Gregorio Ordoñez estaba a punto de ser alcalde de San Sebastián. Seguramente en aquellas elecciones que estaban a punto de celebrarse habría arrasado. Pero fue asesinado por ETA el 23 de enero de 1995.

Tres días antes de que se cumpla el 25 aniversario de su asesinato, Felipe VI recibe a una representación de la Fundación Gregorio Ordóñez, entre ellos su mujer, Ana Iríbar. “El apoyo del Rey en este momento es una garantía para todos nosotros, no solo para la familia de Gregorio, también para la memoria de una víctima de ETA y con ella la de todas las víctimas. Ojalá sirva para impulsar en el resto de las instituciones los temas que quedan pendientes”, ha advertido en 'Herrera en COPE'.

Precisamente este domingo se hicieron 25 años de al presentación de candidatura de Gregorio a las municipales. “La ciudadanía o donostiarra iba a votar mayoritariamente al PP en mayo de 1995, fue su último homenaje a Gregorio”.

La inauguración de la exposición "Gregorio Ordóñez. La vida posible" y la colocación de una placa conmemorativa en San Sebastián constituyen los hitos principales de la conmemoración de este 25 aniversario del asesinato del edil donostiarra y presidente del PP de Gipuzkoa a manos de ETA. “En noviembre de 2018 la Fundación decide sacar adelante este proyecto y reabro mi casa. Hay dos cajas, una llena de telegramas y otra con más de 300 cartas con el matalleos del 24 de enero de 1995. Pacientemente abro una por una y me quedo muy impresionada, son cartas de muy distinta procedencia, de ex presidentes del gobierno, de personas que iban a ser víctimas del terrorismo de ETA y de ciudadanos desconocidos que ese día deciden coger papel y bolígrafo para mostrar su solidaridad y horror ante el asesinato de Gregorio. Había una incluso una muyespecial de Fernando Mújica, que luego seria asesinado 6 de febrero, un año después”.

También están los objetos que Gregorio llevaba en su maletín el día que fue asesinado. “Lo conservaba porque verlo era casi como verle a él. Salía de casa muy temprano con ese maletín, un teléfono móvil y un cómic que había editado el ayuntamiento sobre la historia de la tamborrada, que traía a su hijo y que nunca se lo pudo dar”.

Pese a todo, Ana ha reconocido que todas sus “raíces están en San Sebastián. "No puedo no desligarme de ellas, otra cosa es que haya necesitado romper para poderme recuperarme personalmente, tomar distancia y entender lo que había sucedido".

"Me fui porque creía que la educación de mi hijo tenía que salir y ser oxigenada. Era un niño que iba a crecer huérfano de padre y no quería que creciera con el estigma de ser el hijo de Gregorio Ordóñez, tanto para bien como para mal"., ha reconocido. "Me costaba volver allí a ver a mi famila, pero eso lo tenemos muy superado, y en eso me ha ayudado mi hijo, le he enseñado mi ciudad, con todo, lo bueno lo malo. En 'La Cepa' nunca he entrado y mis pasos apenas me han llecado por la calle 31 de agosto", ha concluido.